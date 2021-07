¿Tercera dosis antiCOVID en EEUU? Por ahora no, dice Anthony Fauci

Por AP



El experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos señaló que “es totalmente concebible, tal vez probable” que los estadounidenses necesiten una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en los próximos meses, pero destacó que aún es muy pronto para que el gobierno recomiende otra dosis.



El doctor Anthony Fauci, quien es el principal asesor médico del presidente Joe Biden, dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) hicieron lo correcto al no apoyar la afirmación de la farmacéutica Pfizer, la cual busca que se aplique un refuerzo a sus dosis de dos aplicaciones dentro de los siguientes 12 meses.



El jueves, Pfizer dijo que planeaba solicitar al gobierno autorización para administrar una tercera dosis, pero el mismo día los CDC y la FDA dijeron que no consideraban necesario un refuerzo “en este momento”.



Fauci dijo que estudios clínicos y datos de laboratorio aún no han demostrado plenamente la necesidad de una dosis de refuerzo de las actuales vacunas contra el COVID-19 autorizadas en Estados Unidos, las de Pfizer y Moderna, que son de dos inyecciones, o de Johnson & Johnson, que es de una sola aplicación.



“Ahora mismo, con los datos y la información que tenemos, no necesitamos administrarle a la gente una tercera dosis. Eso no significa que nos detendremos allí... Actualmente se están llevando a cabo estudios para revisar la viabilidad de si debemos administrar una dosis de refuerzo y cuándo debemos hacerlo”, declaró el funcionario.



Señaló que es bastante posible que en los próximos meses “a medida que evolucionen los datos”, el gobierno pueda instar a un refuerzo basado en factores como la edad y las condiciones médicas subyacentes. “Ciertamente es totalmente concebible, tal vez probable en algún momento, que necesitemos un refuerzo”, dijo Fauci.



Actualmente, apenas el 48% de la población estadounidense está completamente vacunada. Algunas partes del país tienen menores tasas de vacunación, y en esos sitios es donde la variante delta del coronavirus está al alza.



La semana pasada, la doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, dijo que eso está llevando a “dos verdades”: franjas altamente inmunizadas de Estados Unidos están volviendo a la normalidad, mientras que las hospitalizaciones están aumentando en otros lugares.