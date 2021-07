¿Se contagió de Covid y no se enteró? Agradezca a sus genes

Por El Financiero

¿Cuándo cree que se contagió de Covid-19 sus síntomas y molestias fueron más intensos que los de sus amigos o conocidos? o ¿Ni siquiera se dio cuenta de que estaba enfermo? Esto se debe principalmente a que la dotación epigenética influye en la severidad de la enfermedad en cada individuo, reveló un estudio.

“‘Epigenome-wide association study of COVID-19 severity with respiratory failure”, investigación liderada por Manel Esteller y Aurora Pujol, indica que tu condición genética impacta en los síntomas que puedes llegar a presentar o no cuando te contagias de Covid-19.

En el estudio se analizaron a 400 personas que dieron positivo a COVID-19, que no pertenecían a grupos de riesgo, es decir, no tenían diabetes o enfermedades cardiovasculares.

Se examinó el material genético en función de los niveles de sintomatología. Se encontró que existen variaciones epigenéticas en los interruptores químicos que regulan las actividades del ADN en quienes desarrollan un cuadro de Covid-19 grave.

“Estas modificaciones suceden principalmente en genes asociados con una excesiva respuesta inflamatoria y en genes que reflejan una tendencia general a un peor estado de salud”, se indica en el estudio.

‘‘El 13% de la población mundial presenta esta firma epigenética (epicovid), por tanto, es la población de máximo riesgo y a la que hemos de cuidar especialmente’', expresó el científico Manel Esteller.

Con estos hallazgos, se abre una puerta más en materia de medicina personalizada en el campo de la genómica y será posible diseñar modelos que permitan detectar pacientes en riesgo, mejorar su tratamiento y disminuir la mortalidad por Covid-19.