Las industrias de servicios de EE.UU. se expanden a un ritmo más lento de lo esperado

Por Bloomberg



Los proveedores de servicios de EE.UU. se expandieron en junio por debajo de lo pronosticado como medida del empleo contraído, lo que refleja la lucha de los empleadores por atraer trabajadores en industrias como hoteles y restaurantes.



El índice de servicios del Institute for Supply Management cayó a 60,1 el mes pasado desde un récord de 64 en mayo. Las lecturas superiores a 50 indican expansión. Los pedidos y la actividad comercial también se asentaron. La cifra de junio se compara con la proyección mediana de 63,5 en una encuesta de Bloomberg a economistas.



Si bien se enfría desde un mes antes, el informe muestra una demanda aún sólida de servicios como cenas en restaurantes, estadías en hoteles y viajes. La medida del ISM de los pedidos atrasados ​​fue la más alta en los datos del grupo desde 1997.



Al mismo tiempo, un índice de empleo en servicios cayó al nivel más bajo este año, cayendo a 49,3 desde 55,3 un mes antes. La cifra de junio reflejó un resultado similar de la encuesta de fabricantes del ISM, que también mostró que el empleo se contrajo.



"La tasa de expansión en el sector de servicios sigue siendo fuerte, a pesar del ligero retroceso en la tasa de crecimiento desde el máximo histórico del mes anterior", dijo Anthony Nieves, presidente del Comité de Encuestas de Negocios de Servicios de ISM, en un comunicado. "Los desafíos relacionados con la escasez de materiales, la inflación, la logística y los recursos laborales continúan siendo un impedimento para las condiciones comerciales".



Las acciones extendieron sus pérdidas después del informe, ya que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó.



Dieciséis de las 18 industrias de servicios informaron un crecimiento en junio, liderado por las artes, el entretenimiento y la recreación. El sector inmobiliario y agrícola registraron descensos.

Seleccionar comentarios de la industria de ISM

"Nuestros restaurantes están volviendo rápidamente, tal vez demasiado rápido, a los niveles de ventas de 2019 ... Algunas ubicaciones no pueden abrir al público o [tienen] horarios limitados, ya que no podemos dotar de personal al restaurante para satisfacer la demanda de los consumidores".



Servicios de alojamiento y alimentación

“Covid-19 continúa causando problemas en todas nuestras entregas, así como escasez de muchos materiales. [La escasez de] madera, cobre y acero continúa, lo que aumenta los precios y los plazos de entrega ".-construccion



"... Seguimos viendo aumentos de costos, envíos retrasados, plazos de entrega aplazados y falta de claridad en cuanto a cuándo regresa el saldo predictivo a este mercado". - Comercio al por menor.



“El mercado laboral sigue siendo ajustado y los salarios han aumentado a un ritmo sin precedentes. Esperamos un efecto a largo plazo en los precios de los servicios ”. - Transporte y almacenamiento.



“Estamos viendo un aumento de pedidos y ligeras mejoras en la cartera de pedidos. Los principales vientos en contra de este mes siguen siendo las tarifas de transporte marítimo muy caras, lo que aumenta los costos comerciales y aumenta los costos de las materias primas. La línea superior no es superar los gastos ". - Comercio mayorista.



El índice de inventarios de servicios también se contrajo, lo que indica que las limitaciones de la cadena de suministro continúan frenando la actividad económica. Los tiempos de entrega de los proveedores siguen siendo elevados debido a la disponibilidad de camiones, servicios ferroviarios más lentos, congestión portuaria y escasez de contenedores, dijo Nieves en una llamada con la prensa.



Un indicador separado de la confianza del inventario cayó a un mínimo histórico, lo que muestra que más proveedores de servicios ven sus existencias como demasiado escasas. El índice de precios pagados por los materiales cayó levemente, lo que sugiere que, si bien sigue siendo elevado, la aceleración de las presiones sobre los costos puede estar comenzando a enfriarse.