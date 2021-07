Guatemala pide a secretario de Seguridad de EEUU aprobar permiso temporal a sus migrantes

Por AFP



"Le hicimos la atenta solicitud y reiteración de parte del gobierno de Guatemala que sea considerado el TPS para nuestros guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos", aseguró el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, durante una conferencia de prensa con Mayorkas en el Palacio Nacional de la Cultura, antigua sede de gobierno.



"Podemos crear otras trayectorias lícitas para la migración para que las personas no necesiten migrar de manera irregular y poniendo en riesgo sus vidas o la vida de sus niños", afirmó Mayorkas, aunque no se refirió públicamente al pedido de Guatemala.



Recordó que el presidente Joe Biden estableció "una prioridad para los trabajadores guatemaltecos con la oportunidad de trabajar en Estados Unidos lícitamente a través del programa de visas H2B" y una ampliación "de oportunidades para el trabajo agrícola a través del programa de visas H2A".



Ambas visas permiten contratos temporales, sin residencia. No precisó mayores detalles.



"Estados Unidos y Guatemala solo podemos tener éxito y prosperar si trabajamos juntos, si interactuamos en un diálogo y mantenemos líneas de comunicación abierta y si nos unimos alrededor de soluciones inteligentes", afirmó Mayorkas, quien se reunió el martes con el presidente Alejandro Giammattei.



A inicios de junio, Giammattei explicó que un TPS para sus migrantes le restaría presión a su economía, golpeada por la pandemia del covid-19 y que actualmente no tiene capacidad para dar empleo a migrantes que sean retornados.



El Estatuto de Protección Temporal (TPS) fue creado en los años 1990 para amparar de la deportación y permitir trabajar legalmente a los extranjeros que por desastres naturales o inestabilidad política en sus países no pudieran regresar de forma segura.



Los migrantes salvadoreños y hondureños fueron beneficiados con TPS para trabajar debido a conflictos armados y desastres naturales, un estatus que también piden los guatemaltecos, que han pasado por las mismas circunstancias.



El beneficio puede aplicarse de seis a 18 meses, renovables hasta que las condiciones varíen. Al 11 de marzo de 2021, casi 320.000 extranjeros en Estados Unidos estaban protegidos por TPS otorgados a 10 países.



Respecto de la migración, el canciller Brolo comentó que el tema de traficantes de personas, conocidos como coyotes, es "preocupante" para Estados Unidos, porque se están abandonando a "niños [en la frontera] para justificar la reunificación con sus familiares".



Durante su visita, Mayorkas firmará un convenio con el Instituto Guatemalteco de Migración, para mejorar un centro de recepción de retornados vía aérea, el cual visitará el miércoles en Ciudad de Guatemala.