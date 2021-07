EEUU: Los que recibieron J&J buscan vacunas de ARN mensajero

Por Bloomberg



Algunas personas que recibieron la vacuna Johnson & Johnson COVID-19 en Estados Unidos están buscando dosis adicionales de una vacuna de ARN mensajero, por temor a que su inoculación inicial no las proteja del virus.



La demanda de la inyección única de J&J se ha visto afectada en parte debido a la percepción de que es inferior a las vacunas de ARNm de dos dosis que mostraron una mayor eficacia en los ensayos clínicos.



Pero no está claro si mezclar vacunas aumentará la protección de manera segura, y hay nuevos indicios de que la inyección de J&J es un fuerte escudo contra las variantes. El mes pasado, la primera sugerencia de que la mezcla puede ser útil surgió en un estudio que descubrió que la combinación de la vacuna Pfizer-BioNTech con la inyección de AstraZeneca, que se basa en una tecnología de vector de adenovirus similar a la vacuna de J&J, la cual puede proporcionar un escudo formidable contra la infección.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) recomiendan que las personas no mezclen vacunas hasta que datos clínicos sólidos validen el beneficio y eliminen las preocupaciones sobre los riesgos.



Anthony Fauci, el principal experto federal en enfermedades infecciosas, dijo en una sesión informativa el jueves en la Casa Blanca que “no hay una razón científica fundamental real para hacer eso en este momento”.



Pero la ansiedad sobre la variante Delta altamente transmisible que se está extendiendo por EU junto con los datos emergentes sobre el enfoque de combinación y combinación, ha llevado a algunas personas, incluidos los ejecutivos farmacéuticos y los inmunodeprimidos, a actuar.



Terri Leslie es un ejemplo de ello. Se considera reacia al riesgo cuando se trata de COVID. Ha pasado la mayor parte de la pandemia en cuarentena, ordenando comestibles en línea y evitando reuniones. Para transmitir el mensaje, recientemente compró una camiseta que decía en letras mayúsculas: “Cuando este virus termine, todavía quiero que algunos de ustedes se mantengan alejados de mí”. Pero Leslie estaba dispuesta a probar la estrategia de mezclar y combinar.



La residente de Mills River, Carolina del Norte, aprovechó la oportunidad de recibir la inyección de J&J en marzo cuando un hospital la llamó y se la ofreció.



Desde entonces, lamentó no haber recibido una vacuna de ARNm. Leslie, de 61 años, toma un medicamento para la artritis reumatoide que la dejó inmunodeprimida y estaba preocupada por contraer el virus. “No quiero vivir con miedo a enfermarme”, dijo Leslie.



El martes, Leslie decidió tomar el asunto en sus propias manos. Como otros antes que ella, había estado revisando tweets de bioquímicos , virólogos y expertos en enfermedades infecciosas que abogaban por que los receptores de J&J aumentaran su inmunidad con una vacuna de ARNm. Claro, hubo una reacción violenta en Twitter, Pero con la bendición de su esposo pediatra, Leslie fue a su médico de atención primaria y recibió una receta para la vacuna Pfizer.

El farmacéutico dudó cuando se le presentó la receta, dijo, y se hizo a un lado para investigar el problema. Su comentario cuando regresó, según Leslie: “Estamos volando en la oscuridad”. Luego le administró la primera dosis y ahora recibirá la segunda en tres semanas.



“Todo lo que podamos hacer para protegernos, debemos hacerlo antes de que sea demasiado tarde”, dijo Leslie. “Ya nadie lleva máscaras”.



Las agencias de salud estadounidenses están monitoreando el fenómeno. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo en un podcast con Andy Slavitt, exasesor de la administración Biden sobre la respuesta al virus, que está al tanto de las preocupaciones sobre la vacuna J&J.



“Algunas personas han dicho: ‘Simplemente no se lo voy a decir a nadie y me voy a poner una vacuna de ARNm’”, dijo. “No tenemos una gran cantidad de datos sobre la seguridad o el perfil de efectos secundarios de recibir la vacuna de ARNm después de Johnson & Johnson, o realmente la efectividad de ese enfoque”.



Aun así, cuando Slavitt lo presionó, Walensky dijo: “Probablemente sea seguro. Pero están generando datos para informarnos de una forma u otra “.



Esos datos podrían provenir de un ensayo de los Institutos Nacionales de Salud lanzado en el que los adultos completamente vacunados recibirán dosis de refuerzo de diferentes vacunas Covid-19.



También se están llevando a cabo estudios similares fuera de EEUU con la idea de que mezclar vacunas no solo puede fortalecer la inmunidad en algunas personas, sino que podría ayudar a superar la escasez en áreas donde puede ser difícil obtener suministros de vacunas de manera confiable.



“La situación en este momento es que las personas a nivel local tomarán ese tipo de decisiones, pero solo debe hacer una recomendación formal basada en datos clínicos”, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en el White Reunión informativa en la casa.



“Cuando esos datos estén disponibles, verá que las recomendaciones cambian de acuerdo con los datos”.

Rendimiento Delta

La vacuna de J&J aún no ha producido datos de eficacia contra la variante Delta que se identificó por primera vez en India. Pero el jueves J&J dijo que su vacuna mostró fuertes anticuerpos neutralizantes durante al menos ocho meses contra todas las variantes, incluida la Delta, en un pequeño número de participantes en ensayos clínicos.



Los funcionarios de la empresa descartaron la idea de que su inyección necesitara complementarse con otra vacuna.



“No hay ninguna razón o indicación para hacer eso para obtener una protección completa en caso de enfermedad grave, hospitalización o muerte”, dijo Paul Stoffels, director científico de J&J, en una entrevista. “Eso se ha estudiado claramente y no recomendaría ningún otro enfoque hasta que se hayan generado los datos. Por el momento todo es especulación “.



La compañía informó que la vacuna provocó una respuesta inmune más sólida contra la variante Delta que incluso contra la variante Beta que se detectó por primera vez en Sudáfrica.



Actualmente, solo se necesita una sola inyección de la vacuna J&J para protegerse contra las variantes, dijo Stoffels, y señaló que J&J evaluará aumentar la protección con su propia formulación en el futuro.



Aún así, las garantías de los funcionarios de salud de EU y de J&J de que la vacuna continúa funcionando no han impedido que los médicos y los pacientes teoricen sobre los posibles beneficios de mezclar inyecciones.



No es probable que el intercambio de vacunas del mismo tipo, como las fabricadas con tecnología de ARNm, proporcione una ventaja sobre un curso estándar de dos dosis de una de ellas. Pero mezclar vacunas que usan diferentes plataformas , a través de un proceso conocido como refuerzo de cebado heterólogo, podría ofrecer un beneficio, según algunos científicos.



Diferentes plataformas de vacunas podrían activar el sistema inmunológico de diferentes maneras, sugieren, y mezclarlas podría generar respuestas inmunes que se estimulan entre sí a nivel granular.



Paul Sax , director clínico de la División de Enfermedades Infecciosas del Brigham and Women’s Hospital en Boston, sigue siendo abordado por sus compañeros y pacientes sobre lo que deben hacer los receptores de J&J para reforzar la protección.



Cuando les aconseja, hace tres concesiones: Primero, la inyección de J&J es menos efectiva que las dosis de ARNm. En segundo lugar, los datos del Reino Unido muestran que los más protegidos de la variante Delta recibieron dos dosis. Y tercero, un estudio sugirió que puede potenciar una vacuna basada en adenovirus como la de J&J con una versión de ARNm y ver una buena respuesta .



Después de que se le presentara esa información, uno de los pacientes de Sax eligió seguir adelante con un régimen J & J-plus-mRNA. Otro decidió esperar a ver qué sucede durante el verano, ya que actualmente se informan muy pocos casos de virus en Nueva Inglaterra.



“Hay un muy buen argumento que vale la pena hacerlo, pero dado que aún no tenemos ningún dato definitivo, puedo entender por qué no está formalmente en las pautas”, dijo Sax.

Vacunación en EEUU

La administración Biden se centra en aumentar la cantidad de personas que reciben vacunas en zonas no vacunadas del país.



La brecha entre los lugares más vacunados y los menos vacunados en EU se ha ampliado a pesar de los esfuerzos para convencer a más estadounidenses de que se pongan la vacuna COVID-19.



Los proveedores de atención médica en áreas donde el interés es bajo ven un papel importante para la vacuna J&J. Se puede almacenar en un refrigerador durante períodos prolongados, lo que lo convierte en una herramienta útil para clínicas emergentes y unidades móviles de vacunas. Y debido a que es una sola toma, es una opción atractiva para aquellos que no pueden tomarse varios días libres en el trabajo.



“El objetivo de salud pública es prevenir la hospitalización, las enfermedades graves y la muerte, y hasta ahora, Johnson & Johnson se ha mantenido como 100 por ciento efectivo contra esas cosas”, dijo Shereef Elnahal, director ejecutivo del Hospital Universitario en Newark, Nueva York. Jersey.



“Nuestro enfoque principal ahora debería ser hacer que J&J llegue a más personas en la comunidad. No deberíamos perder el enfoque en eso “.