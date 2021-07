Abogado de opositores detenidos huye de Nicaragua por amenazas

Por Artículo 66 / 100% Noticias



El abogado defensor de dos aspirantes opositores a la Presidencia de Nicaragua, que fueron detenidos por el gobierno de Daniel Ortega casi cuatro meses antes de las elecciones generales, abandonó el país por "amenazas", informó este jueves (01.07.2021) el equipo de prensa de uno de los políticos.

El jurista Elton Ortega, a cargo de la defensa de los opositores Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro encarcelados por una nueva ley que los cataloga de "traidores de la patria", es el primer abogado, de las 21 personas que han sido detenidas en los últimos 33 días, en abandonar Nicaragua.



"Este abogado fue amenazado y tuvo que huir del país", informó el equipo de prensa de Chamorro, en una declaración, en la que explicó que contrataron a un nuevo letrado para la defensa. La fuente indicó que el abogado fue amenazado tras presentar un recurso de exhibición personal en los Juzgados de Managua, el cual fue denegado.



Ortega, que no es pariente del presidente Daniel Ortega, quien busca ser reelegido en los comicios convocados para el 7 de noviembre próximo, no se pudo reunir con su defendido ni brindar asistencia legal, porque las autoridades han prohibido las visitas de hecho a la prisión, según el equipo de prensa de Chamorro.



Periodistas también abandonan el país

El abogado se suma a al menos tres periodistas que se han marchado de Nicaragua para resguardar su libertad, en medio de la cascada de arrestos contra los dirigentes opositores .



La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. Todos son acusados de "traición a la patria". También están detenidos una ex primera dama, otros tres políticos, un dirigente empresarial, un banquero, un periodista y seis dirigentes de un movimiento político fundado por disidentes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), incluidos dos combatientes históricos y antiguos compañeros de lucha de Daniel Ortega.



A la lista se agregan tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que cerró tras la promulgación de una ley que la declaraba "agente extranjero” y que era dirigida por la periodista Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios (1990-1997)



El periodista Carlos Fernando Chamorro, una de las voces más críticas al Gobierno de Ortega y galardonado en los 38 Premios de Periodismo Ortega y Gasset, es uno de los comunicadores que salió de Nicaragua en el actual contexto.



Nicaragua se convierte "en una gran cárcel"

Según diversos opositores, Ortega está convirtiendo Nicaragua "en una gran cárcel", apuesta por imponer un "silencio total" y a que los nicaragüenses vivan "con miedo" con miras a las elecciones del 7 de noviembre.



Las detenciones y allanamientos de los domicilios de opositores se dan a casi cuatro meses para las elecciones generales de Nicaragua, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, en las que Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección.



El mandatario, próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de los Estados Unidos y los ha tildado de "criminales".