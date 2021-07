Donald Trump definió a los presidentes del Triángulo norte de CA como “dictadores”

Por Prensa Gráfica

El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump se mofó de sus pares del Triángulo Norte de Centroamérica, al participar en una entrevista televisiva con el periodista de Fox News Sean Hannity, a quien le relató cómo trabajó su política migratoria para que Guatemala, Honduras y El Salvador aceptaran recibir deportados.

Si bien Trump no los mencionó directamente por sus nombres, pero se refirió a los tres países directamente. Relató que preguntó cuánto dinero era el que Estados Unidos entregaba como cooperación y que la cifra ascendía a US$500 millones.

“A principios de mayo, los tres países que conozco, los jefes de los tres países son inteligentes”, apuntó, aunque luego lo pensó y se refirió a ellos como “dictadores”. “Son dictadores, muy inteligentes de la calle, de acuerdo, pero son gente muy inteligente. Y me caen bien. Yo les caigo bien. Nos llevamos bien. Pero ya sabes, los negocios son negocios”, agregó Donald Trump.

Fue en esta parte en que el exmandatario norteamericano relató la parte de la cooperación y como decidió cortar la misma, en lo que se entiende fue una especie de chantaje. “Dije: ‘¿cuánto debemos pagar a esos países?’. US$500 millones. Pero qué tiene que ver eso, señor. Tiene todo que ver: no pagués más”, relató, ante los aplausos de los espectadores presentes en la entrevista.

“No pagamos y luego me llamaron. Suspendimos el pago. Y luego, al día siguiente, recibo una llamada de los tres. ‘Presidente, ¿detuvo los pagos? No entra más dinero a los tres países’. ‘Eso es correcto’, dije. No se llevan a sus criminales de regreso. ‘Nadie nos preguntó, nos encantaría traer a la MS-13 de regreso. Son gente maravillosa’. Entonces dije: ‘Ok. Los enviáremos por miles’ y ellos los recibieron”, finalizó su relato.

Por ejemplo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, siempre se jactó de su buena relación con el gobierno de Donald Trump. De hecho, no se pronunció sobre la derrota de este en la elección contra Joe Biden sino hasta varios días después del día de la elección.

Además del tema de las deportaciones, durante la administración, los países del Triángulo Norte, bajo las presidencias de Alejandro Giammattei, en Guatemala; Juan Orlando Hernández, en Honduras; y Nayib Bukele, en El Salvador, firmaron sendos acuerdos llamados “tercer país seguro”, en los que estos países se comprometían a recibir de Estados Unidos a inmigrantes a la espera que estos solucionaran su situación migratoria en el país norteamericano. Estos acuerdos fueron criticados por organizaciones de la sociedad civil.

Estos acuerdos fueron dejados sin efecto luego del inicio de la administración de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.