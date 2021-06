Por AFP



"Estoy convencido que desde su origen no tiene vicios", declaró Slim a la prensa sobre la obra, tras reunirse con el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador en el palacio de gobierno.



"Lo hicieron los mejores calculistas de México", subrayó el empresario mexicano, en el puesto 14 de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, con una fortuna de 70.200 millones de dólares.



Según la alcaldía capitalina, la firma Carso, de Slim, construyó el tramo de la Línea 12 que se partió en dos, dejando además unos 80 heridos. La mexicana ICA y la francesa Alstom participaron igualmente en el proyecto. Un peritaje preliminar de la empresa noruega DNV, contratado por el gobierno de Ciudad de México y difundido el pasado 16 de junio, determinó que el accidente "fue provocado por una falla estructural".



DNV indicó que el problema estuvo asociado a "condiciones" como "deficiencias en el proceso constructivo" y de soldadura de pernos.



También está ligado a la "porosidad y falta de fusión en la unión perno-trabe", a la "falta de pernos Nelson en las trabes que conforman el conjunto del puente", al uso de "diferentes tipos de concreto en la tableta" y a "soldaduras no concluidas y/o mal ejecutadas".



Pero Slim, ingeniero civil de 81 años, señaló que a finales de 2012, cuando se inauguró la Línea 12, su funcionamiento fue avalado por expertos internacionales.



"Y tan es así que se subió el presidente de la República (Felipe Calderón), el jefe de gobierno (de la ciudad, Marcelo Ebrard)", afirmó el magnate de las comunicaciones. "Recorrimos como doce kilómetros y, como saben ustedes, funcionó", añadió.



Slim anunció que Grupo Carso participará en la rehabilitación de la Línea 12, cuya salida de operación afecta a habitantes de una zona pobre de la ciudad.



"Lo que le planteé (al presidente) es que, independientemente de todo, nuestro interés es rehabilitarlo a la brevedad, el tramo que hicimos", sostuvo.



Interrogado sobre si "sería esto por cuenta" de la empresa, Slim respondió: "Sí, sí, nosotros", aunque no quedó claro si la compañía desembolsará los recursos.