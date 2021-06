Crisis logística mundial por covid-19 golpea cadena de suministro y costos de producción

Por La República (Costa Rica)



La covid-19 generó una crisis logística mundial que afecta la cadena de suministros de bienes e insumos y encareciendo los costos de producción.



El problema tiene su origen en la imprevista contención del comercio global durante los confinamientos, caracterizado por el cierre de industrias, puertos, aeropuertos y fronteras, que impidieron el trasiego de mercancías para abastecer los distintos mercados. Eso provocó que, una vez reabierto el comercio, el mundo experimentara una sobredemanda de productos, principalmente de Asia, y una alta necesidad de materia prima e insumos para atenderla, que terminaron colapsando la oferta existente de contenedores para movilizarla.



El resultado fue un aumento en los tiempos de trasiego de mercancías por la poca disponibilidad de transporte y de las tarifas de los fletes marítimos, que resiente además los altos precios de los hidrocarburos, detalló Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior de Grant Thornton.



Para dimensionar el problema es necesario apuntar que el 80% del comercio mundial se trasiega por vía marítima.



Costa Rica no está ajena a este fenómeno. Seis de cada diez empresas reportan que uno de los efectos negativos de la pandemia ha sido precisamente la logística de importación de materias primas e insumos, reveló una encuesta de la Cámara de Industrias.



Esta limitación logística está asociada también a un aumento en los costos de operación, que se ha impactado a la mitad de las empresas nacionales, destacó Carlos Montenegro, director Ejecutivo de los industriales, basándose en el mismo estudio.



Al final, las compañías no tienen otro camino que trasladarle a los clientes un porcentaje del incremento en la estructura de costos operativos.



“Pero el porcentaje de crecimiento tan elevado es imposible trasladar el 100% de dichos aumentos, por lo que las empresas terminan asumiendo una muy buena parte de esos incrementos, transformándose en pérdidas sin recuperación pronta”, comentó José Antonio Salas, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (Crecex).



Considerando que las causas del fenómeno con exógenas y proviene de situaciones colaterales, los analistas no ven que la situación se revierta en el corto plazo. Aunque ven en la presión de los países afectados ante las instituciones multilaterales para generar un panel de diálogo abierto, una carta que se podría jugar en procura de una pronta solución global.



Esto porque “las cartas individuales de negociación a nivel local entre empresas y navieras, Estado y empresas y Estado-Estado se están agotando”, enfatizó Salas.



Y como aprendizaje queda que las compañías no pueden tener “todos los huevos en la misma canasta” sino que requieren de un plan A, un plan B y hasta un plan C, según Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior de Grant Thornton.



“Esos les permitirá ajustarse al entorno para sobrevivir en caso de que se vuelva a sufrir de cierres o situaciones como las que se vivieron en el 2020”, explicó.

PROBLEMA EN CIFRAS

El costo de los fletes entre Asia y Latinoamérica subió casi un 400% en promedio, durante la pandemia.



US$2.500 precio promedio del flete pre pandemia

US$12.000 costo ponderado del flete en la actualidad

380% promedio del alza del valor de los viajes marítimos

60% de empresas nacionales tiene problemas logísticos

50% de las empresas sufrió aumento en costos de operación