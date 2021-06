Los aeropuertos europeos necesitarán más de 10 años para recuperarse de la crisis provocada por la Covid-19

Por AFP



Un mes después de que una parte de las administraciones de estos aeropuertos se comprometiera a la “neutralidad carbono” a partir de 2030, dos décadas antes que los objetivos del sector, la organización que los federa, ACI Europa, advirtió sobre el “efecto tijeras” que “limitará (su) programa ambicioso” para reducir las emisiones de CO2.



La crisis sanitaria golpeó con dureza el sector aéreo europeo. En 2020, los ingresos de los aeropuertos cayeron 60% y llegaron a tener pérdidas de 12,000 millones de euros (14,500 millones de dólares), según la organización.



La reanudación del tráfico este verano será baja y desigual, y el nivel de frecuentación de 2019 no volverá a producirse hasta 2025, advirtió ACI Europa.



La recuperación no “los pondrá de instantáneamente en una situación financiera sana, ni mucho menos”, advirtió su director general, Olivier Jankovec, citado en un comunicado. “Las ganancias de los aeropuertos seguirán siendo insuficientes para responder a las necesidades de inversión y de reembolso de las deudas al menos hasta 2032”, añadió la organización.



Para ACI Europa, sus miembros han recibido menos ayudas que las compañías aéreas durante la crisis.



“Los aeropuertos no quieren un trato de favor debido a la crisis de la Covid-19, sino equidad para que puedan invertir de forma prudente en sus infraestructuras (...) y respetar sus objetivos medioambientales”, según la federación.