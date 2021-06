EEUU administrará primera dosis de medicamento contra el Alzheimer de Biogen

Por Reuters



La primera administración de Aduhelm fuera de un ensayo clínico se realizará en Providence, Rhode Island, en el Programa de Envejecimiento y Memoria del Hospital Butler.



"Estamos abriendo una nueva era en el tratamiento", dijo a Reuters el profesor de neurología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Brown, el doctor Stephen Salloway.



El médico declaró que el programa del Hospital Butler tiene alrededor de 100 pacientes que probablemente sean buenos candidatos para el medicamento, que se administra mensualmente por vía intravenosa.



Aduhelm fue aprobado con base en evidencia de que puede reducir las placas cerebrales -cuya formación es un factor que probablemente conduce al Alzheimer- y no en pruebas de que ralentiza la progresión de la enfermedad.



La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó el fármaco, pese a la objeción de su propio panel asesor de expertos, para todos los pacientes con Alzheimer, aunque Aduhelm sólo se ha probado en pacientes en las primeras etapas de la enfermedad.



"Es de esperar que los médicos sigan las pautas de los ensayos clínicos, porque realmente no tenemos ninguna evidencia de pacientes más avanzados con Alzheimer", dijo Salloway.



Algunos médicos desconfían incluso de recetar Aduhelm para ese grupo.



El doctor David Knopman, neurólogo de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, fue uno de los tres expertos que dimitieron de un panel de asesores de la FDA que había recomendado que la agencia no aprobara el medicamento de Biogen. Ante los resultados cuestionables del ensayo y los posibles efectos secundarios, Knopman no veía motivos para que la mayoría de los pacientes recibieran el medicamento.



Biogen calcula que cerca de 1,5 millones de los 6 millones de personas en Estados Unidos con Alzheimer serían considerados en etapa temprana de la enfermedad.



Steve Miller, director clínico de Cigna apuntó que espera que su firma, así como otras aseguradoras de salud y Medicare, sólo acepten cubrir el medicamento para pacientes con Alzheimer inicial.