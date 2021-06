El Salvador: Deloitte apunta contabilidad seguirá con el dólar como moneda de referencia ante Ley Bitcoin

Por E&N



El 9 de junio, en el Diario Oficial número 110, Tomo N°431, fue publicada la Ley Bitcoin. La cual entrará en vigencia 90 días después de la publicación; que tomando en cuenta la fecha de publicación impresa en el Diario Oficial, los 90 días se cumplen el 7 de septiembre de este año (vale la pena apuntar que la publicación estuvo disponible a partir del 11 de junio de los corrientes, con lo cual los 90 días se cumplirían el 9 de septiembre), informó el departamento legal de Deloitte

Con la entrada en vigencia de la ley, Bitcoin, se vuelve moneda de curso legal dentro del territorio salvadoreño, teniendo como efectos inmediatos principalmente los siguientes:



1. Adquiere poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción. (Art. 1)

2. Deberá ser aceptada por cualquier agente económico cuando sea así ofrecido por quien decide pagar por un bien o servicio. (Art. 7)



3. Todo precio podrá ser expresado en dicha moneda. (Art.3)

4. Podrán pagarse con ella cualquier contribución tributaria (Ar.4)

5. Cualquier obligación anterior expresada en dólares podrá ser pagadas en Bitcoin (Ar.13)

6. El Estado proveerá alternativas que permitan a los usuarios hacer una conversión automática e instantánea de Bitcoin a dólar. La funcionalidad de esta alternativa estará delimitada en el Reglamento de la Ley, el cual aún no está disponible.

7. La contabilidad seguirá tomando como moneda de referencia al dólar (Art.6)



Por otra parte, hay que tomar en cuenta que no se deroga expresamente la Ley de Integración Monetaria, sino que la Ley Bitcoin debería aplicarse sin perjuicio de la primera.



A continuación, Deloitte señala algunas de las implicaciones más importantes que deben ser revisadas por las compañías con la entrada en vigencia de esta nueva ley:



1. Tener claro que cualquier obligación de pago, podrá ser cancelada a través de Bitcoin: Cuentas por cobrar, facturas, créditos, etc.



2. Analizar y tomar acción, sobre qué tipo de cambios serán necesarios introducir a los sistemas informáticos para aceptar esta moneda.



3. Determinar cuál será la política de cambio que regirá a la entidad, ¿se optará por convertibilidad automática a dólares o se conservarán Bitcoins? ¿Por cuánto tiempo? ¿quién decide en qué momento deberán cambiarse?



Ante lo anterior, es sumamente importante conocer lo que se estará desarrollado en el Reglamento, por lo que habrá que estar a la expectativa de las comunicaciones que se den por parte del Estado. Sin embargo, también es imperativo tomar acción para identificar estos y otros aspectos que tendrán un impacto en los negocios en territorio salvadoreño.