La promesa de 1.000 millones del G-7 para nuevas dosis de vacunas se queda corta

El G7 se quedó corto en el cumplimiento de la promesa de 1.000 millones de dosis adicionales de vacunas que donará a las naciones en desarrollo, revelando brechas en el bloque entre los que tienen y los que no tienen vacunas.



Los líderes mundiales hicieron la promesa de 1.000 millones de inyecciones el domingo, y la canciller alemana, Angela Merkel, dijo que el G-7 distribuirá colectivamente 2.300 millones de dosis de vacunas a los países en desarrollo para el próximo año.



“Reconociendo que poner fin a la pandemia en 2022 requerirá vacunar al menos al 60% de la población mundial, intensificaremos nuestra acción para salvar vidas”, dijeron los líderes en su comunicado final de la cumbre del G-7 en la región costera de Cornualles del Reino Unido.



Pero la cifra más grande de Merkel incluye una gama mucho más amplia de contribuciones ya ofrecidas, así como exportaciones futuras, según un funcionario europeo.



Hasta ahora, los países del G-7 han prometido 613 millones de dosis realmente nuevas, incluidas algunas financiadas en parte por la ayuda anunciada previamente. Si se incluyen las dosis ya anunciadas en las últimas semanas por el G-7 y las naciones de la UE, el recuento aumenta a aproximadamente 870 millones de dosis, según el comunicado.



Para alcanzar la cifra de mil millones, los funcionarios del G-7 incluyeron promesas hechas a partir de febrero. El comunicado también fue la última señal de un enfrentamiento sobre la renuncia a los derechos de propiedad intelectual como una forma de intentar aumentar la producción de vacunas.

Los líderes claramente querían causar un gran revuelo con la promesa. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, inició la cumbre enfatizando el objetivo, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, elogió el compromiso de su gobierno de suministrar la mitad de los 1.000 millones de nuevas dosis.



Los lotes más grandes provienen de países que habían acaparado el mercado desde el principio para uso doméstico. Los Estados Unidos y el Reino Unido representan casi todas las nuevas promesas, después de que dirigieron cientos de millones de dosis producidas en su suelo para sus propios ciudadanos, al tiempo que restringieron las exportaciones durante meses.

Ese enfoque condujo a grandes disparidades en las vacunas a nivel mundial, incluso entre los miembros ricos del G-7. Los EE.UU. y el Reino Unido han vacunado completamente a casi la mitad de sus poblaciones, mientras que Japón y Canadá han vacunado completamente a menos del 10%.



“Es un buen paso, pero el G-7 debería sentirse lejos de estar contento”, dijo Krishna Udayakumar, director fundador del Centro de Innovación en Salud Global de Duke.



“Parece que para un anuncio, optaron por un buen número redondo grande sin muchos detalles a su alrededor. Es de esperar que haya detalles a su alrededor, en lugar de que se descubra después de los hechos ”, dijo.

Los defensores de la salud han advertido que el mundo necesita miles de millones de dosis para sofocar la pandemia y detener la propagación descontrolada que genera variantes más peligrosas, contra las cuales la protección con vacunas puede ser menos efectiva.



Las promesas se producen mientras el bloque se enfrenta a otra pregunta: si se levantan las protecciones de los derechos de propiedad intelectual para las vacunas y cómo hacerlo. Biden apoyó esa idea, pero ha languidecido después de que Merkel se opuso.



El comunicado se comprometió únicamente a "apoyar la fabricación en los países de bajos ingresos", pero no dijo específicamente cómo. Se señaló la “importancia de la propiedad intelectual” y el “impacto positivo” de licencias voluntarias - ambas cláusulas que reflejan el punto de vista de los países que se oponen a una renuncia. "Exploraremos todas las opciones para garantizar herramientas covid-19 asequibles y accesibles para los países más pobres", dijo.



A pesar de un persistente resentimiento, las nuevas dosis prometidas en la cumbre son una señal bienvenida para las naciones sin producción nacional de vacunas que han estado esperando desesperadamente las inyecciones. Las promesas nuevas y existentes incluyen:



-500 millones de dosis de Pfizer Inc. prometidas por los EE.UU., para entrega a partir de agosto y hasta 2022, además de los 80 millones de Biden previamente anunciados.

-100 millones de dosis prometidas por el Reino Unido de una combinación de fabricantes.

-13 millones de dosis prometidas por Canadá en la cumbre, y un total de " hasta " 100 al contar las dosis que podrían comprarse con la donación en efectivo anterior del país a Covax

-100 millones de dosis prometidas por la UE en una reunión el mes pasado, incluidos 75 millones de Alemania, Francia e Italia: los miembros del G-7 de la UE



Si bien parte de eso se anunció anteriormente, las últimas medidas también en algunos casos no son del todo nuevas.

Las 500 millones de dosis prometidas por EE. UU. serán financiadas en parte por $ 2 mil millones que Biden había prometido inicialmente para Covax, la iniciativa respaldada por la Organización Mundial de la Salud que tiene como objetivo facilitar una distribución global equitativa. Biden recuperará ese dinero y comprará dosis directamente, luego trabajará con Covax para distribuirlas.



Biden también ha dicho que compartirá 80 millones de dosis para fines de este mes. Se espera que sean una combinación de tomas de Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna Inc. y AstraZeneca Plc.



Los 100 millones de dosis del Reino Unido, incluidos 5 millones que se distribuirán en septiembre y un total de 30 millones en 2021, serán una combinación de varios proveedores y se basarán en el suministro del Reino Unido. El costo de las dosis sigue sin estar claro.



La promesa canadiense incluye 13 millones de dosis donadas directamente, así como una promesa previamente anunciada de 440 millones dólares canadienses (US$361,9 millones) a Covax. Contando ese dinero, Canadá enmarcó su donación en un total de hasta 100 millones de dosis, aunque solo los 13 millones son nuevos. El programa de vacunación del primer ministro Justin Trudeau inicialmente luchó por la falta de producción nacional, dejándolo dependiente de las importaciones y ahora enfrentando una ola tardía de pedidos.



Como parte de una reformulación del objetivo de la UE, el funcionario dijo que el bloque duplicaría la cantidad de vacunas que se exportarán a 700 millones para fin de año desde los 350 millones actuales. Se han exportado millones de dosis desde la UE a otros miembros del G-7, incluidos el Reino Unido, Japón y Canadá.



La velocidad de las donaciones es tan importante como la cantidad de disparos, dijo Udayakumar. Las promesas “parecen indicar un retroceso del volumen” a pesar de la actual necesidad apremiante.



"Ese sería el impacto más negativo, si en realidad esperáramos de tres a seis meses para obtener dosis sustanciales", dijo.

Los críticos dijeron que las promesas no son suficientes. Nick Dearden, director de Global Justice Now, un grupo de defensa con sede en el Reino Unido, calificó la promesa de Johnson de 100 millones de dosis como "migajas de la mesa".



“Hoy solo estamos ofreciendo dar 100 millones de dosis al resto del mundo, y solo a mediados del próximo año. Es poco más que un truco de relaciones públicas ”, dijo Dearden en un comunicado. Pidió a Johnson y Merkel que respaldaran la exención de propiedad intelectual; el comunicado mostraba a los países divididos sobre ese tema.