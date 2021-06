Turistas con visa en EEUU: ya pueden tramitar su permiso I-94 para extender estancia

Por El Financiero (México)



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), reactivó los permisos I-94 a los visitantes con visa de turista para que puedan permanecer en los Estados Unidos por más de 30 días. Esto entrará en vigor a partir del 21 de junio.



Los solicitantes pueden iniciar su trámite a través de la aplicación CBP One mobile para ahorrar tiempo y simplificar papeleos.



Los viajeros podrán solicitar un I-94 hasta siete días antes de su viaje. Se revisará el historial de visitas pasadas y el usuario verificará el vencimiento su permiso electrónico desde su dispositivo móvil. Para agilizar aún más el proceso del I-94 en las fronteras terrestres, CBP ya no imprimirá el talón en los puertos de entrada, ahorrando tiempo adicional para el viajero.



La aplicación CBP One se puede descargar de forma gratuita desde Apple App Store o Google Play. El costo del del I-94 es de 6 dólares, el pago puede ser vía PayPal, con tarjetas de débito o crédito.