El diario ‘La Prensa’ de Nicaragua podría quedarse sin papel la próxima semana

El secretario de la Junta Directiva de LA PRENSA, Juan Lorenzo Holmann, informó este miércoles que están teniendo nuevas dificultades para sacar de la Aduana un embarque de papel para imprimir este DIARIO. Holmann valoró que tienen material para seguir sacando el periódico hasta el próximo miércoles (16 de junio).



“Ahorita tenemos un embarque de papel en las bodegas de nuestro Almacén Fiscal y no hemos obtenido respuestas de las solicitudes (para liberarlo). Lo último que pierdo es la fe y la esperanza y creo que vamos a obtener el papel antes de que se nos agote, y si no, seguiremos haciendo nuestro trabajo desde nuestra plataforma digital y reanudar las ediciones impresas cuando Aduana libere el papel”, manifestó Holmann.



El embarque está retenido en las bodegas del almacén fiscal desde finales de mayo. Holmann dijo que el representante legal de LA PRENSA, Jaime Chamorro, mandó una carta al director general de la Aduana, para insistirle sobre la autorización para liberar el papel.



Los insumos importados por LA PRENSA llegan al país por medio por barco, pasan a un almacén fiscal y luego se solicita una exoneración de importación a la que tienen derecho los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos por principio constitucional.



“La ley dice que nosotros hacemos esa solicitud de exoneración y dentro de los próximos diez días esa solicitud debería de estar aceptada. Pero a veces la hacemos y la solicitud demora: pasan los diez días y hemos llegado en algunos casos hasta a un mes (sin liberar los insumos)”, explicó Holmann.



Entre 2018 y 2019 el régimen retuvo el papel por 500 días



En 2018, LA PRENSA tuvo estos mismos obstáculos por más de 500 días, sin ninguna explicación de la DGA, como también está ocurriendo ahora. En esa ocasión, la materia prima para imprimir el Diario fue liberada el 6 de febrero de 2020.



Desde entonces, LA PRENSA hace importaciones más pequeñas, en tramos más cortos de tiempo, sin embargo, han seguido los retrasos en Aduana cuando es solicitada la exoneración por el Ley.



“Además de lo que tenemos en la bodega de aduana, tenemos dos embarques más que vienen en camino. Es decir, los pedidos los tenemos de cierta forma que van empalmando uno con el otro, pero con tiempos cortos, pero si en algún momento se queda trabado, entonces, por más que venga el otro embarque, si el anterior no logra salir de la aduana, caemos en esta situación”, dijo Holmann.



LA PRENSA seguirá informando



Holmann insistió que la carencia de papel no evitará que LA PRENSA siga informando por medio de su versión digital y sus redes sociales.



“Nosotros tenemos una suscripción digital y estamos presentes en Facebook, en Instagram, en Twitter y tenemos nuestra página web, así que nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo de manera digital mientras el régimen deja salir el papel. Nosotros esperamos verdaderamente que de alguna forma liberen esos insumos”, manifestó el directivo.



Los bloqueos aduaneros a LA PRENSA se comenzaron a dar en 2018, en medio del clima de represión armada contra las protestas civiles y la confiscación a medios de comunicación críticos, que denunciaron la violaciones de derechos humanos de parte del régimen de Daniel Ortega.