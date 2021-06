7 señales de que EEUU está superando lo peor de la pandemia

Por CNN



Ahora las malas noticias: la mayoría de los estadounidenses todavía no están completamente vacunados, lo que amenaza con tener consecuencias a corto plazo para ellos mismos y a largo plazo para el país.



«Definitivamente vamos en la dirección correcta. Y creo que si podemos vacunar completamente al pueblo de Estados Unidos en el verano, entonces creo que podemos contemplar una calidad de vida realmente alta», dijo el Dr. Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Colegio de Medicina Baylor.

Pero los estadounidenses no vacunados siguen siendo vulnerables al covid-19, a las complicaciones a largo plazo y a las grandes facturas médicas. «No es el momento de felicitarnos por ello», dijo Hotez a CNN la semana pasada.



A continuación se explica cómo Estados Unidos está haciendo grandes progresos en esta pandemia, y por qué los estadounidenses no deberían tener una falsa sensación de seguridad:

1. Disminuye el número de condados de alta transmisión

Solo un 2,4% de la población estadounidense, alrededor de 8 millones de personas, vive en un condado considerado de «alta» transmisión del coronavirus, según un análisis de CNN de los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).





Se trata de una gran mejora con respecto a las dos semanas anteriores, en las que alrededor de cuatro veces más personas, más del 9% de la población de EE.UU., vivían en un condado considerado de «alta» transmisión. Los CDC consideran que un condado tiene una transmisión «alta» si se han producido 100 o más casos de covid-19 por cada 100.000 residentes



La mayoría de los estadounidenses viven en un condado que todavía se considera que tiene una transmisión «sustancial» (13% de la población) o una transmisión «moderada» (alrededor del 75% de la población).

2. La transmisión comunitaria ha disminuido en EE.UU.

Las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para las escuelas de educación primaria y secundaria incluyen cuatro categorías para ayudar a los administradores a tomar decisiones. Las categorías se basan en datos a nivel de condado sobre el número de nuevos casos por cada 100.000 personas y la tasa de positividad de las pruebas durante los últimos siete días. Los descensos recientes son una buena noticia. Pero se producen después de un aumento devastador a principios de este año. Y «todavía hay una cantidad considerable de transmisión en el país», dijo Hotez.

«Estamos más o menos donde estábamos el año pasado por estas fechas. Y entonces uno recuerda lo que pasó. Bajamos la guardia y se produjo ese aumento masivo en los estados del sur que produjo esa segunda oleada», dijo Hotez. «Tenemos tasas de vacunación en los estados del sur que son literalmente la mitad de las del norte», dijo.

«Así que creo que existe una vulnerabilidad en los estados del sur que podría llegar a registrar una quinta subida en el verano. Tal vez no sea tan grave porque algunas personas están vacunadas y otras se han contagiado y recuperado y, por tanto, son parcialmente inmunes. Pero todavía hay mucha vulnerabilidad en el país».

3. Disminuyen los nuevos casos de covid-19

Por primera vez desde marzo de 2020, Estados Unidos registró una media de siete días de menos de 20.000 nuevos casos diarios el 31 de mayo, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Y se espera que los nuevos casos diarios sigan disminuyendo este mes, según una previsión de conjunto de los CDC. El conjunto de previsiones combina modelos de proyección de universidades y grupos de investigación de todo el país.

«El conjunto nacional de esta semana predice que el número de nuevos casos de covid-19 notificados probablemente disminuirá durante las próximas 4 semanas, con 25.000 a 162.000 nuevos casos probablemente notificados en la semana que termina el 26 de junio», dijeron los CDC el miércoles.

4. Disminuyen los casos pediátricos

Se reportaron alrededor de 16.281 nuevos casos de covid-19 en niños durante la semana que terminó el 3 de junio, según la Academia Americana de Pediatría (AAP). «Esto marca el número más bajo de nuevos casos semanales reportados en el último año, desde junio de 2020», dijo la AAP.



Pero los niños representan una mayor parte de los nuevos casos de covid-19. Mientras que los adultos y los niños de 12 años en adelante pueden vacunarse, los niños menores de 12 años aún no son elegibles. «Desde que comenzó la pandemia, los niños representaron el 14,1% del total de casos acumulados», dijo la AAP. «En la semana que terminó el 3 de junio, los niños representaron el 17,2% de los nuevos casos semanales de covid-19 notificados».



Aunque es mucho menos probable que los niños mueran a causa del coronavirus que los adultos mayores, al menos 309 niños han muerto en EE.UU. a causa del covid-19, según los CDC.



Algunos jóvenes padecen de síntomas persistentes de covid-19 o del síndrome inflamatorio multisistémico infantil (MIS-C), una afección rara pero potencialmente grave que puede aparecer en los niños semanas después de una infección por coronavirus. Y un reciente aumento de las hospitalizaciones por el covid-19 entre adolescentes de 12 a 17 años refuerza la importancia de la vacunación o del uso de mascarillas para los que no están vacunados, según un estudio publicado el viernes en la revista Morbidity and Mortality Weekly Report de los CDC.

Rochelle Walensky, directora de los CDC, instó a los padres a vacunar a sus hijos adolescentes. «En el mes previo a las recomendaciones de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer para adolescentes y mayores de 12 años, los CDC observaron datos preocupantes en relación con las hospitalizaciones de adolescentes con el covid-19», dijo Walensky en una reunión informativa sobre el coronavirus en la Casa Blanca el jueves.



Walensky mencionó que los datos deberían «redoblar nuestra motivación para que nuestros adolescentes y adultos jóvenes se vacunen». El grupo de pediatras dice que es importante que los niños mayores de 2 años no vacunados sigan usando mascarillas en lugares públicos.

«Y como los niños no vacunados pueden seguir transmitiendo el virus a otros, el uso de mascarillas también protege a los demás», escribió la Dra. Yvonne Maldonado, presidenta del Comité de Enfermedades Infecciosas de la AAP, en el sitio web HealthyChildren.org de la AAP.



Los médicos dicen que vacunar a los niños una vez que son elegibles ayudará a frenar la propagación del coronavirus y a reducir las posibilidades de contraer nuevas variantes peligrosas o que puedan evadir la protección de la vacuna.



«Cualquier cosa que corte la transmisión ayudará a reducir la aparición de nuevas variantes. Así que, definitivamente, la vacunación y el uso de mascarillas», dijo a CNN el Dr. Christopher Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. «Realmente creo que depende mucho de qué tan bien podamos convencer a la gente de que se vacune y qué tan bien hagamos llegar las vacunas a los niños una vez aprobadas».

5. Disminuyen las muertes diarias por covid-19

En la última semana, el covid-19 ha matado a un promedio de más de 400 estadounidenses al día, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Aunque esta cifra sigue siendo elevada, supone una mejora significativa con respecto a los últimos meses.





Las barras grises representan el número de nuevas muertes registradas cada día. La línea naranja discontinua muestra el promedio variable de siete días.



La previsión global del miércoles de los CDC prevé un total de 601.000 a 614.000 vidas estadounidenses perdidas a causa del covid-19 para el 26 de junio. Su previsión anterior, publicada el 26 de mayo, preveía un total de 606.000 muertes por covid-19 en EE.UU. para el 19 de junio.



Se espera que las hospitalizaciones por covid-19 sigan mejorando

«El número de casos, hospitalizaciones y muertes por covid-19 está disminuyendo porque millones de personas han dado un paso adelante para recibir la vacuna contra el covid-19», dijo Walensky el 25 de mayo.

Las hospitalizaciones «probablemente disminuirán en las próximas 4 semanas, y es probable que se registren entre 700 y 3.700 nuevos ingresos hospitalarios por covid-19 confirmados el 28 de junio de 2021», según un pronóstico conjunto de los CDC publicado el miércoles.

6. Las becas, las vacaciones y los premios millonarios podrían incentivar la vacunación

Las empresas y los estados están ofreciendo grandes incentivos para la vacunación, entre los que se incluyen oportunidades de ganar becas universitarias de cuatro años, vacaciones tropicales, cerveza gratis y un millón de dólares, para animar a más estadounidenses a ayudar a acabar con esta pandemia.



Kroger está regalando cinco pagos de un millón de dólares y 50 oportunidades de ganar alimentos gratis durante un año para aquellos que se vacunen.



Los habitantes de Virginia Occidental que se vacunen tienen posibilidades de ganar camionetas, rifles de caza, becas de cuatro años y un premio de un millón de dólares.



CVS está regalando 1.000 premios a las personas que se vacunen en sus farmacias, entre los que se incluyen cruceros gratuitos, vacaciones tropicales, un viaje VIP a la Super Bowl LVI, tarjetas regalo para noches de cita y premios de US$ 5.000 en efectivo para reuniones familiares.

Ohio está regalando cinco premios de un millón de dólares a adultos y cinco becas universitarias completas a menores de 12 a 17 años que se vacunen. El gobernador republicano Mike DeWine dijo a CNN que el programa ha provocado un aumento del 94% en las vacunaciones entre los adolescentes de 16 y 17 años.



Si el 70% de los adultos estadounidenses reciben al menos una dosis de la vacuna antes del 4 de julio, la cervecera Budweiser Anheuser-Busch «pagará la próxima ronda de cerveza, seltzer, bebida no alcohólica u otro producto de la marca A-B», dijo la empresa. (Hasta el lunes, el 63,7% de los adultos en EE.UU. habían recibido al menos una dosis de la vacuna). Otro incentivo para la vacunación ha sido menos tangible: la posibilidad de no usar mascarilla de forma segura y de dejar de distanciarse en la mayoría de los lugares.



Otro incentivo para la vacunación ha sido menos tangible: la posibilidad de no usar mascarilla de forma segura y de dejar de distanciarse en la mayoría de los lugares.



Poco después de que Walensky dijera que las personas totalmente vacunadas no necesitan llevar mascarillas en la mayoría de los lugares, el interés por las vacunas contra el covid-19 se disparó el 13 de mayo. «El aumento [del tráfico] en vaccines.gov justo en ese momento nos indica que la relajación de ciertas restricciones influyó en la decisión de algunas personas para vacunarse», dijo el cofundador de VaccineFinder John Brownstein a CNN en mayo. VaccineFinder es el motor de vaccines.gov, donde la gente puede encontrar centros de vacunación cercanos.



Las vacunaciones reales, y no solo las visitas al sitio web, también aumentaron el 13 de mayo tras casi un mes de descenso, según los datos de los CDC. Pero desde entonces, el número de nuevas personas totalmente vacunadas ha disminuido cada semana, según los datos.



Las barras grises representan el número de personas con vacunas recién completadas que se registran cada día. La línea roja discontinua muestra el promedio variable de siete días. No está claro cuándo, o incluso si, Estados Unidos alcanzará la inmunidad de rebaño. Hasta el lunes, solo el 42% de los estadounidenses estaban completamente vacunados, según los datos de los CDC.



«Cuando tienes variantes altamente (transmisibles) como la variante B.1.1.7, lo que eso significa es que vamos a tener que alcanzar el 75%, el 80% de toda la población estadounidense», dijo Hotez. «Eso significa básicamente que todos los adultos y todos los adolescentes» deben ser vacunados, dijo.



Incluso aquellos que ya han padecido el coronavirus deben vacunarse porque las investigaciones demuestran que la inmunidad conseguida mediante la vacunación es mejor que la obtenida mediante una infección previa, dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

«Tenemos que vacunarnos porque las vacunas son muy eficaces. Son mejores que la respuesta tradicional que se obtiene de la infección natural», dijo Fauci en una reunión informativa sobre el coronavirus en la Casa Blanca el mes pasado.



Las investigaciones de laboratorio demuestran que las personas que habían padecido covid-19 y habían recibido dos dosis de una vacuna de ARNm «presentaban una interesante y mayor protección contra las variantes consideradas de preocupación», dijo Fauci.



Hotez estuvo de acuerdo en que la vacunación, y no las infecciones, es la forma de acabar con esta pandemia. «Sí, creo que podemos acabar con esta epidemia en Estados Unidos mediante la vacunación», dijo Hotez. «Pero es una barra muy alta. Y todos los adultos, todos los adolescentes tienen que estar vacunados».

7. Los estadounidenses vacunados vuelven a la vida normal

Muchos estados levantaron las órdenes de uso de mascarilla después de que los CDC dijeran que la mayoría de las personas totalmente vacunadas no necesitan enmascararse en la mayoría de los lugares. Más negocios están empezando a reabrir completamente a medida que más personas se vacunan.



Y el Día de los Caídos marcó la primera festividad importante de la pandemia en la que las personas totalmente vacunadas pudieron disfrutar de reuniones cercanas sin mascarillas.



Pero no está claro cuántos estadounidenses no vacunados bajaron la guardia, y si eso podría anular algunos de los avances recientes.



El fin de semana del Día de los Caídos «fue la primera gran prueba de estrés», dijo la doctora Leana Wen, analista médica de CNN, poco después de la festividad.



«Hemos levantado las restricciones en masa, la gente hace su vida normal. Sabemos que en el pasado, después de las grandes fiestas y de un aumento de los viajes, hemos tenido un repunte sustancial en la tasa de infecciones», dijo.



La doctora dijo que habrá que esperar unas dos semanas para ver si los acontecimientos del Día de los Caídos provocan un aumento de los nuevos casos de covid-19.



Pero los estadounidenses no deben tener una falsa sensación de seguridad. Se esperaba que las cifras de covid-19 disminuyeran en el verano boreal, y podrían volver a aumentar este invierno si no se vacuna pronto un número suficiente de personas, dijeron Murray y Wen.



«Una de las preocupaciones que… he comentado antes es que quizá el verano vaya a ser estupendo, lo cual es algo que hay que celebrar sin duda. Pero también creo que eso elimina la urgencia de que la gente se vacune. La gente puede pensar: ‘Bueno, iba a hacerlo. Pero ahora no creo que sea tan importante'», dijo Wen. «Podríamos estar bien durante el verano. Pero cuando llegue el otoño, podríamos tener otro resurgimiento. Así que todo esto quiere decir que estamos ciertamente en un lugar mucho mejor que antes. Pero no estamos libres de peligro, ni mucho menos».