Varios millonarios se libraron de impuesto a la renta en EEUU

Por AFP



Según esta organización basada en Nueva York que en su sitio web afirma que busca "denunciar los abusos de poder y la traición de la confianza del público", el fundador de Amazon, Jeff Bezos, no pagó ningún impuesto federal entre 2007 y 2011, y Elon Musk, creador de Tesla, se libró de esa carga en el año 2018.



Ambos encabezan las listas de personas más ricas del mundo. Los empresarios Michael Bloomberg, Carl Icahn, y el inversor George Soros también lograron no pagar impuestos federales en algunos años, según ProPublica.



Para alcanzar estas conclusiones, la organización afirma que accedió a miles de declaraciones de impuestos de ricos estadounidenses al fisco, el IRS, que abarcan un período de más de 15 años.



Los datos "dan por tierra con las bases del mito fiscal estadounidense: que todo el mundo pague su justa parte y que los más ricos paguen la mayor parte", señalan los autores.



"Las personas más ricas del país, que obtuvieron enormes ganancias durante la pandemia, no pagaron su justa parte", reaccionó el martes el presidente demócrata de la Comisión de Finanzas del Senado, Ron Wyden.



Interrogados por la AFP, los equipos de Bezos, Musk, Bloomberg, Icahn y Soros no respondieron aún. Pero en respuesta a ProPublica, un vocero de Soros evocó pérdidas sobre inversiones de 2016 a 2018 para justificar la ausencia de impuestos federales.



ProPublica también desarrolló una "tasa impositiva verdadera" que mide la carga impositiva pagada por cada millonario en comparación al crecimiento de su riqueza.



La relación muestra, por ejemplo, que el inversor Warren Buffet, pagó 0,10% entre 2014 y 2018.