Bitcoin: Debate virtual tras anuncio que El Salvador podría denominarla como moneda de curso legal

Bitcoin y El Salvador fueron dos de las palabras que se volvieron tendencia en Twitter el 5 de junio. No fu casualidad.

Ambas etiquetas fueron impulsadas porque esta misma red fue utilizada por el presidente Nayib Bukele para dar a conocer que El Salvador estaría por considerar a la moneda virtual como una de curso legal.

Con la acción, El Salvador se alista para ser el primer país del mundo en dar esta denominación al bitcoin.

El sorpresivo anuncio se hizo en la conferencia Bitcoin 2021, que se lleva a cabo en Miami (Estados Unidos) y aunque se conocen pocos detalles de la iniciativa fue el tema más comentado en las redes sociales.

El anuncio (en video) de Bukele fue presentado por Jack Mallers, fundador y CEO de la startup Strike, la cual está presente en El Salvador desde abril pasado y apoyaría al país en impulsar la iniciativa.

Luego que se viralizara el video donde el mandatario hace el anuncio. El presidente Bukele tuiteó sobre el potencial de la criptomoneda y de su asociación con las remesas, un flujo que (por año) equivale a cerca del 20 % del PIB.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. Así como algunos están abiertos a conocer la iniciativa de ley y dar una oportunidad a la moneda virtual, otros tienen dudas sobre la misma.

El tema ha generado un amplio debate en Twitter y entre aplausos y críticas predominan las dudas.

El economista Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), reprochó la forma en la que se anunció una medida de tal escala.

“Hacer política económica no es jugar Monopoly. Cada decisión puede afectar a millones de personas. Es una absoluta vergüenza que la población tenga que enterarse sobre decisiones tan importante a través de terceros. La política económica es política, pero también técnica”, indicó el economista.

El anuncio no fue hecho oficialmente en las cuentas de la presidencia, sino que se volvió tendencia a partir de comentarios en Twitter de parte de miembros de la comunidad de especialistas en criptomonedas.

En tanto, Óscar Cabrera, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), se refirió a los riesgos que las criptodivisas tienen y de cómo reguladores financieros de Estados Unidos y China se han referido a la necesidad de una mayor supervisión fiscal sobre estos volátiles activos.

Durante su gestión al frente del BCR, la entidad sentó postura en cuanto a la circulación de monedas virtuales como el bitcoin donde se reiteró que el colón y el dólar son las únicas monedas de curso legal y que especies como bitcoin, litecoin y ethereum, entre otras, no están controladas o reguladas. Algo que posiblemente cambie con la propuesta de Bukele próxima a llegar a la Asamblea.

Sin embargo, otras voces como el empresario Rodrigo Tona, CEO de Ternova, celebró el anuncio. “¡El futuro del dinero ya es realidad. Liderar la transformación fintech desde El Salvador para el mundo es posible!”, tuiteó. Su empresa ha respaldado el empuje de negocios digitales como el desarrollo de la startup salvadoreña Hugo Technologies.

Mientras que Alfredo Atanacio Cader, cofundador de la empresa digital Uassistme, valoró: “Poniendo a un lado si son pro-crypto o pro-Nayib, esta es una noticia interesante y pone a nuestro país en el ‘mapa’.... creo es una oportunidad para aprovechar", pero matizó: El anuncio por sí solo no significa nada, especialmente porque como casi todos los anuncios del gobierno, no sabemos nada al respecto. Pero eso no le quita la genialidad de la noticia desde un punto de vista de posicionamiento y relaciones públicas”.

Sin embargo, voces como la de Michael Paarlberg, profesor de ciencias políticas de la Virginia Commonwealth University, fue más crítico y consideró que una movida como esta podría ayudar a evadir potenciales sanciones económicas de Estados Unidos.

El Salvador será el primer país en convertir Bitcoin en moneda de curso legal, pero no sería el primer país en utilizar la criptomoneda para evadir las sanciones. Corea del Norte y Venezuela han hecho lo mismo, con diversos grados de éxito”, señaló Paarlberg.

Paarlberg continuó diciendo que el anuncio del presidente Bukele tiene como objetivo impresionar a los inversores en tecnología y parece estar funcionando. Pero recalcó que se produce “cuando las relaciones entre EE.UU. y El Salvador están cayendo en picada debido al autoritarismo de Bukele, el Departamento de Estado nombra a los funcionarios para las listas de corrupción y el Tesoro probablemente prepara sanciones”.