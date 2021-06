Costa Rica busca a estudiantes extranjeros que realicen cursos cortos en su país

Por E&N



Las universidades que participan son: Universidad Santa Paula, Universidad Veritas, UIA, LEAD University, Universidad de San José, UNIBE, Universidad Hispanoamericana, Universidad Central, Universidad Latina de Costa Rica, Universidad Latinoamericana de la Ciencia y la Tecnología (ULACIT), Universidad Internacional San Isidro Labrador, Instituto Tecnológico de Costa Rica, INCAE, UCreativa y Fundepos.



La delegación nacional está promocionando a Costa Rica como un destino ideal para que estudiantes extranjeros realicen cursos cortos, faculty-led programs, pasantías, alianzas, doble titulación, programas a la medida, summer programs, así como movilidad docente y de estudiantes e investigación en conjunto; todo con un enfoque de sostenibilidad y tecnología como ventaja competitiva del país.



Alvaro Piedra, Director de Exportaciones de PROCOMER, afirmó que, tras no realizarse la feria el año anterior por motivo de la pandemia, este año se realizó de manera 100% virtual y la respuesta del sector educativo ha sido muy positiva.



“En esta 7° participación en NAFSA tenemos la delegación más grande de la historia: 15 universidades. Gracias a esta virtualidad, que es la una nueva forma de hacer de negocios y alianzas estratégicas, es que podemos ofrecer una plataforma robusta al sector educativo: un stand país que les ha permitido tener cerca de 200 reuniones con centros educativos como University of California, University of Wisconsin-La Crosse, Iowa State University, University of Dallas, San Diego State University, Cambridge Assessment International Education, University of Washington Continuum College, DePauw University, South Dakota State University, Catholic University of Valencia, University of Innsbruck, Southern Alberta Institute of Technology, entre otras”, mencionó Piedra.



NAFSA 2021 brinda a las universidades nacionales la oportunidad aprender, participar y crear redes para profesionales de la educación internacional; así como desarrollar conocimientos, habilidades e ideas que necesitan para brindar un mejor servicio a su institución, avanzar en su desarrollo profesional y relacionarse eficazmente con colegas de todo el mundo. Asimismo, pueden tener reuniones con universidades, colleges, consorcios, agencias y representantes del sector educación de todo el mundo.



“Para la Universidad Santa Paula, ser parte de una de las conferencias más reconocidas en el tema de la educación internacional representa una gran oportunidad, no solo para generar conexiones de valor, sino también como excelente espacio de capacitación y crecimiento profesional para quienes nos dedicamos a tan importante sector. El apoyo de PROCOMER ha sido clave, ya que sin ellos muchas instituciones no podríamos acceder a estas experiencias que permiten posicionar la oferta costarricense de nuestra educación superior a nivel internacional”, comentó Verónica Castro, Directora de la Oficina de Cooperación Internacional de ese centro educativo.



Por su parte, María José Calderón, de la Universidad Central, agregó que NAFSA representa la oportunidad perfecta para la consecución y desarrollo de los planes de proyección internacional de su representada. “Nos permitió crear una excelente red de networking en la que se abrieron las puertas a nuevas alianzas y proyectos de cooperación. Gracias a NAFSA reforzaremos los programas que ofrecemos a los estudiantes de la Universidad y podremos brindar una experiencia de educación global”.



Finalmente, Adrianne Pacheco, Coordinadora de Programas Internacionales de la Universidad Hispanoamericana, comentó que a través de la participación en NAFSA continuarán generando valor para la educación en el país con charlas de actualización, búsqueda de nuevas oportunidades y posicionamiento de Costa Rica como destino educativo. “En medio de la pandemia por el cierre de fronteras y el escepticismo a viajar, en la UH continuamos ofreciendo exposición internacional para nuestra comunidad con estrategias virtuales y las alianzas generadas en ediciones anteriores de NAFSA y otros esfuerzos de networking internacional”.



De forma paralela a NAFSA, del 17 de mayo al 16 de junio se está llevando a cabo una Misión Comercial Virtual de Educación en los Estados Unidos, con la participación de 8 instituciones y alrededor de 50 reuniones de negocios entre las universidades y escuelas de español de Costa Rica con universidades, colegios y agencias estadounidenses.



El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que, previo a la pandemia, más de 1.100 costarricenses estudiaban en instituciones de educación superior estadounidenses anualmente y más de 8.000 estudiantes estadounidenses estudian en Costa Rica cada año. Además, destacaron que Costa Rica es uno de los principales destinos en América Latina para los programas de estudio de EE.UU.