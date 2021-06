Fauci insta a China a compartir historias clínicas de investigadores enfermos de Wuhan

Por AFP



La teoría de la fuga de laboratorio ha ganado fuelle en las últimas semanas tras informes de que seis mineros se habían enfermado en 2012 y tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan habían sido hospitalizados en noviembre de 2019 con síntomas compatibles con covid-19 -aunque también con los de una "infección estacional"-, tras visitar una cueva con murciélagos en la provincia China de Yunnan.



En una entrevista publicada el jueves en el Financial Times, Fauci dijo que estos registros médicos podrían responder preguntas cruciales sobre los orígenes del covid-19 en Wuhan, donde comenzó la pandemia que ha matado a más de 3,6 millones de personas en el mundo.



"Me gustaría ver las historias clínicas de las tres personas que, según los informes, se enfermaron en 2019", dijo el inmunólogo. "¿Realmente se enfermaron y, de ser así, de qué se enfermaron?". Fauci afirmó que es "totalmente concebible que el origen del covid-19 esté en esa cueva" que visitó el equipo de expertos, y que "haya comenzado a extenderse naturalmente o haya pasado por el laboratorio".



En mayo, había afirmado que si bien muchos especialistas pensaban que era "más probable" que el virus sea "un evento natural", no tenían "100% de certeza". China, que trata ferozmente de descartar la hipótesis del laboratorio, acusó a Washington de difundir "teorías conspirativas" y negó informaciones sobre la hospitalización de investigadores en Wuhan publicadas por medios estadounidenses.



La tesis del origen natural, considerada la más probable por un estudio conjunto de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y chinos que visitaron Wuhan a principios de este año, sostiene que el virus apareció en murciélagos antes de transmitirse a los humanos, probablemente vía otro animal.



El viernes, el ministerio chino de Relaciones Exteriores se basó en los hallazgos de ese equipo para rechazar las declaraciones de Fauci, citando afirmaciones infundadas de que el virus apareció por primera vez en el laboratorio militar estadounidense en Fort Detrick.



Consultado sobre la posibilidad de que Pekín compartiera los registros médicos, el portavoz del ministerio, Wang Wenbin, se remitió a una declaración del Instituto de Virología de Wuhan de marzo.



"Esperamos que las personas que no creen en las teorías de la conspiración, que respetan los hechos y la verdad puedan encontrar respuestas fácticas en esta declaración", dijo Wang.



La semana pasada, el presidente Joe Biden pidió a los servicios de inteligencia de Estados Unidos que elaboraran un informe en un plazo de 90 días sobre el origen del covid-19.