Guatemala: A dos meses de pagar por las Sputnik V, no hay cronograma de entrega

Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social acudieron este lunes 31 de mayo a una citación a la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso de la República, para tratar distintos temas relacionados a la vacunación contra el coronavirus en Guatemala, en donde se confirmó que no hay cronograma para la entrega de vacunas Sputnik V.

El 24 de mayo la ministra de Salud, Amelia Flores, habían acudido a una citación al Congreso, en donde entre otros temas detalló que para el 31 de mayo ya se tendría un cronograma de llegada de las vacunas Sputnik V que adquirieron y pagaron a Limited Liabulity Company Human Vaccine, subsidiaria Fondo de Inversión Directo de Rusia (RDIF, por sus siglas en inglés).

Guatemala adquirió 16 millones de vacunas Sputnik V para inmunizar a 8 millones de guatemaltecos y pagó por adelantado el 50% de las dosis adquiridas.

El pago por ese 50% de dosis se hizo efectivo el 5 de abril pasado, pero hasta este 31 de mayo el país únicamente ha recibido 100 mil dosis, es decir que han pasado 57 días y solo ha venido a Guatemala el 0.625%.

Este 31 de mayo, cuando se le consultó a la viceministra Administrativa de Salud, Nancy Pezzarossi, sobre el referido cronograma respondió que no existe el cronograma de entrega de vacunas Sputnik V. “No lo dan porque dependen de la producción”, aseguró la funcionaria.

Llegan más vacunas

La funcionaria aseguró que esta semana llegará a Guatemala un nuevo lote de vacunas Sputnik V, y recalcó que no es tan fácil que lleguen, pues la dotación depende de la producción a nivel mundial.

Otros temas

Durante la citación, el diputado Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), criticó al presidente Alejandro Giammattei por culpar a la población de la lentitud en el proceso de vacunación.

“Los guatemaltecos no somos animales para que nos hale de la cola para ir a vacunarnos”, dijo Blanco en relación con las recientes declaraciones del presidente Giammattei, en donde afirmó que hay municipios donde no se ha inscrito ninguna persona para la inmunización y citó: “Qué le toca al presidente, agarrar de la cola al mundo y llevarlo a vacunar, ese no es mi chance, mi chance es pedirle a la gente por favor vacúnense”.

Karina Paz, también de congresista de esa agrupación política, criticó la falta de campañas informativas para invitar a la población a registrarse y vacunarse.

Además, señaló que hay carencia de congeladores que permitan almacenar las vacunas Sputnik V que se espera lleguen en gran cantidad al país.

La viceministra Pezzarossi, afirmó que hasta el momento el país solo dispone de 5 congeladores para resguardar las dosis de Sputnik V en la capital, específicamente en los puestos de vacunación del Centro Universitario Metropolitano de la Universidad de San Carlos y en la Universidad Rafael Landívar. Aseguró que la cartera busca adquirir 10 congeladores más para enviar a la provincia.