Congresista Norma Torres denuncia amenazas e intimidaciones en EEUU

“Anoche llegaron una personas aquí, cerca de mi casa al cruzar la calle, parecía que eran pandilleros, llamándole a mi esposo y haciéndole así (corte de cabeza), con esta frase la congresista por el estado de California, Norma Torres, denunció en una entrevista a la cadena Telemundo una serie de amenazas e intimidaciones realizadas en las últimas horas por simpatizantes de Nayib Bukele en Estados Unidos.





Torres ha sido un congresista que ha denunciado las prácticas de autoritarismo, y corrupción de Bukele y su gobierno, algo que le ha valido para recibir ataques desde redes sociales por parte de seguidores del gobernante. Esta intimidación y amenazas “viene directas de los que apoyan al presidente Bukele”, afirmó la congresista en nota que difundió Telemundo en Estados Unidos.

La nota de Telemundo estaca cómo una reacción “virulenta” de los seguidores de Bukele a las críticas que la congresista ha hecho contra Bukele, y quien en la próximas horas dará a conocer una nueva lista de corruptos de El Salvador y el resto de países del Triangulo Norte (Guatemala y Honduras).



“Su army de troll cuando él (Bukele) los empujó de que me comenzaran a atacar”, recuerda la congresista durante la denuncia.



La nota de Telemundo destaca también una serie de ataques que el mismo Bukele ha hecho contra la congresista Torres desde la red de Twitter. “Si se atreven a llegar a mi casa, yo me voy a defender y voy a defender a mi familia también”, dijo en tono enérgico la congresista ante posibles nuevos hostigamientos contra ella y su grupo familiar.



También, hace unos días atrás, Torres hizo importantes revelaciones en un texto publicado entonces por el periódico Los Ángeles Times, en el que habló acerca de su camino en la política estadounidense y sobre los enfrentamientos que tuvo en Twitter con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, entre otras cosas.



Otro de los ataques que recibió la congresista fue las múltiples llamadas que caían en los teléfonos de su oficina, mismas que buscaban saturar las líneas y no le permitían a ella ni a su equipo poder hablar con las personas que intentaban comunicarse con la oficina.

Por ello, y por el temor a que esos mensajes de odio de parte de los seguidores de Bukele se conviertan en acciones violentas concretas, Torres afirma que duerme cerca de una pistola 9 mm cerca de su cama, según recoge el periódico angelino.