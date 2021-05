Crean Copernicus Centroamérica para formación y creación de redes de conocimiento

Por E&N



En el marco de la iniciativa Copernicus Centroamérica, gracias a la alianza entre el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Unión Europea (UE), se inició un proceso de formación a través del programa de apoyo a la Copernicus Academy en Centroamérica con el seminario web “Necesidades y posibilidades”.



Al final de estas jornadas, se podrá contar con un plan de trabajo 2021-2022 que reflejará de manera integrada las prioridades de la región para el uso de la información geoespacial, que contribuya y fortalezcan el trabajo de los países miembros del SICA.



La alianza de la Copernicus Academy con el SICA permitirá crear redes de investigación y la utilización de los datos de Copernicus ayudará en la toma de decisiones frente a la gestión del riesgo de desastres.



El programa de apoyo mejorará la comprensión de los beneficios brindados por los datos gratuitos de Copernicus para abordar los retos sociales y climáticos que enfrenta la región. Además de desarrollar contactos con la red de Copernicus mediante el networking, fomentando estrechas relaciones con investigadores, investigadoras y académicas y académicos europeos que permitirán desarrollar material académico basado en Copernicus.



La Estrategia Espacial Europea busca maximizar el impacto socioeconómico, incrementar la competitividad y la innovación, aportar al empleo de calidad y crecimiento económico y asegurar un acceso al espacio autónomo e independiente.



En materia de cooperación internacional, la iniciativa Copernicus Centroamérica es un paso importante que persigue la capacitación, fomento de la excelencia y de las aplicaciones civiles y empresariales a partir de los datos gratuitos brindados por el programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea (UE), desarrollado en estrecha colaboración con el SICA en el marco de la iniciativa “SICA Espacial - Alianza Espacial por Centroamérica y República Dominicana”.



Durante la sesión inaugural, el Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo, reiteró que esta alianza ha permitido extender un puente entre los logros tecnológicos más avanzados del mundo y las áreas más críticas para el desarrollo de los países miembros del SICA.



“Los grandes esfuerzos que hemos venido desarrollando de manera conjunta para crear todas estas redes de conocimiento, tanto con el sector académico como con otros organismos y el resto de la institucionalidad del SICA, le da un mayor valor a las acciones que realizamos y nos permite ser más efectivos en sus aplicaciones sectoriales”, destacó.



El Embajador de la Unión Europea (UE) en El Salvador y ante el SICA, Andreu Bassols, indicó que este organismo ha desarrollado una estrecha cooperación con el SICA, arrojando los primeros resultados hace más de un año con la incorporación del consorcio liderado por la Secretaría General del SICA a la red Copernicus Academy.



“En la Unión Europea estamos convencidos que para que los miembros de la red generen intereses y sean capaces de ofertar nuevos desarrollos académicos e industriales basados en los datos espaciales aportados por los satélites, es condición indispensable que ellos mismos estén debidamente formados, es de esta manera como formando a los formadores es que creemos que el programa Copernicus podrá empezar a generar auténtico valor agregado en la región centroamericana”.



Por su parte, el Representante para América Latina de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMES de la Comisión Europea, Luis Cuervo, mencionó “la Unión Europea ha creado el programa espacial europeo y sus diferentes componentes con la finalidad de maximizar el impacto socioeconómico. En Europa lo que queremos es que la gran mayoría no solamente las instituciones, sino también las empresas, el sector académico y el sector científico se vean beneficiados por estas tecnologías, de forma que se incremente la competitividad misma de las sociedades que se ven beneficiadas de estos sistemas”.



Asimismo, el asesor del despacho del Secretario General del SICA, Jorge Cabrera, señaló que esta actividad es el inicio de un proceso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros del consorcio de la Copernicus Academy de la región.



“Nosotros como Secretaría General del SICA estamos trabajando en cuatro grandes redes: la relativa a las universidades de la región; las autoridades de ciencia y tecnología de los ocho países miembros del SICA; las redes institucionales temáticas en gestión de riesgos; y la red aeroespacial de redes centroamericanas”, apuntó.



SICA Espacial - Alianza Espacial por Centroamérica y República Dominicana



El SICA también ha fortalecido las alianzas con la Unión Europea (UE) y la Agencia Espacial Europea (ESA) para facilitar el acceso a la información proveniente de Copernicus, que brinda información basada en datos de observación de la Tierra por satélite y en datos in situ (no espaciales); y Galileo, sistema mundial de navegación por satélite propio de la UE.



Academia Copernicus



La Comisión Europea ha puesto en marcha la Academia Copernicus que establece contactos entre las universidades europeas, los centros de investigación, las escuelas de negocios, organizaciones privadas y sin ánimo de lucro, tanto en los países participantes en el programa como en otros países.



Esta red tiene como objetivo establecer vínculos entre las instituciones académicas y de investigación, así como facilitar la investigación en colaboración para dotar a la próxima generación de investigadores, científicos y emprendedores, de las capacidades adecuadas para aprovechar todo el potencial que encierran los datos y los servicios de información de Copernicus.