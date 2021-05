Colombia no será sede de la Copa América este año

Por ESPN.com



La Confederación Sudamericana de Fútbol informó a través de un comunicado que garantiza la realización de la Copa América 2021 y anuncia que en los próximos días dará a conocer la “relocalización” de los partidos que iban a disputarse en Colombia, país que había sido elegido como sede en conjunto con Argentina. El certamen está programado para iniciar el próximo 13 de junio.

"La CONMEBOL asegura la realización de la Copa América 2021 e informará en los próximos días la relocalización de los partidos que debían disputarse en Colombia'', indicó el organismo rector del fútbol sudamericano, mediante un comunicado.



Un par de horas antes, el ministro colombiano del Deporte, Ernesto Lucena, anunció que su nación presentaría una solicitud formal para posponer el certamen sudamericano de selecciones, previsto del 13 de junio al 10 de julio.



La Copa América se había postergado ya el año pasado, debido a la pandemia. Al anunciar el pedido de un nuevo aplazamiento, Lucena argumentó que las condiciones sanitarias impedían aún avalar un aforo del 50% o más en los estadios para llevar a cabo de la mejor manera el torneo, del que Colombia estaba contemplada como coanfitriona con Argentina.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende



"Creemos que lo más importante en un evento de esta magnitud es el aforo de público y como lo ha dicho el presidente de Argentina, y como lo hemos reiterado nosotros, en este momento la imposibilidad de tener aforo hace que la Copa no sea un evento con el que todos soñamos'', dijo Lucena.



Pero en su comunicado, la CONMEBOL respondió que no era factible atender la petición. "Por razones relacionadas al calendario internacional de competiciones y a la logística del torneo, resulta imposible trasladar la Copa América 2021 al mes de noviembre'', indicó el organismo.



CONMEBOL agradeció al presidente colombiano Iván Duque y al titular de la federación de fútbol del país, Ramón Jesurún, el empeño puesto en la organización del torneo.



"Es seguro que en el futuro surgirán nuevos proyectos en conjunto para el crecimiento del fútbol colombiano y sudamericano'', manifestó. Los comentarios de Lucena a la prensa surgieron tras una semana en que habían arreciado las versiones de que la CONMEBOL retiraría a Colombia la sede compartida de la Copa, ante la ola de protestas antigubernamentales que se registran en el país desde finales del mes pasado.



Medios locales e internacionales habían publicado reportes de que Colombia no sería más el anfitrión de la Copa América por las protestas contra el gobierno que iniciaron desde el 28 de abril.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo a medios el 18 de mayo que su país tenía la capacidad de organizar la Copa América por su cuenta, siempre que se cumpliera con estrictos protocolos de bioseguridad. El gobierno colombiano negó que la convulsión social fuera el motivo de su solicitud de aplazamiento.



"No desconocemos que hay una realidad social, pero el gobierno ha venido trabajando con los sectores a través de los diferentes ministerios y consejerías'', agregó el ministro Lucena. Las protestas en Colombia arrancaron en rechazo de una reforma tributaria. Aunque el gobierno retiró esa propuesta las marchas prosiguieron, ahora en demanda de que no haya violencia policial y de cambios en la políticas del presidente Iván Duque.



Recién el sábado, Lucena había asegurado que Colombia iría "hasta el final'' en la organización de la Copa América.





Distintas versiones de que Colombia sería desplazada como anfitriona del torneo sudamericano de selecciones comenzaron a fortalecerse la semana anterior, a raíz de los choques entre la policía y una multitud de manifestantes que quería impedir la celebración de partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores en las localidades de Barranquilla y Pereira.



En Barranquilla, ciudad donde se realizaría la final de la Copa América, la policía lanzó gases lacrimógenos que llegaron al estadio Romelio Martínez, durante los partidos Santa Fe-River Plate y América de Cali-Atlético Mineiro.



Hubo interrupciones en los encuentros y los jugadores e integrantes del cuerpo técnico debieron frotarse los ojos o enjuagárselos, en busca de aliviar la irritación.



También hubo desórdenes el miércoles en los alrededores del estadio de Pereira, Hernán Ramírez Villegas, donde Atlético Nacional recibió a Nacional de Uruguay.



Antes y después de esos episodios, la CONMEBOL retiró de Colombia partidos de las copas Libertadores y Sudamericana.