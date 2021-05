Día de Internet: ¿Qué se celebra interconectando cualquier punto del mundo

Por Antena 3 / OkDiario



La historia de Internet se remonta a la década de 1960, cuando se creó ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), una red de computadoras creada por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.



En medio siglo, Internet se ha convertido en el invento más importante del mundo, una herramienta que ha cambiado el mundo, interconectando cualquier punto del mundo.





Hace solo 20 años no se podía decir que la red estuviese en pañales precisamente, pero no disfrutamos de altas velocidades. Allá por el año 2000, lo habitual era conectarse a un módem de 56 K, que para colmo sufría de cortes cuando entraba una llamada. La aparición de las redes RDSI y la implantación del sistema Wi-Fi a cambiarlo todo, era el paso previo al ADSL y la redes de fibra, de las que podemos disfrutar actualmente. Internet ha conseguido que nos relacionemos con nuestro medio de una forma distinta. Hemos variado nuestros hábitos de compra, realizándolos en gran medida por medio de plataformas online. Los jóvenes, y no tanto, ya no pisan una agencia de viajes para irse de vacaciones, buscan vuelos baratos y hoteles en promoción en internet.



¿Cuántas personas se han deshecho de discos y CDs para sustituirlos por herramientas como Spotify o Apple Music?



En el ámbito doméstico disfrutamos de altavoces inteligentes que nos proporcionan cualquier información, son capaces de apagar las luces por nosotros o dictarnos las últimas noticias. Algo que, hace unos años parecía ciencia ficción y que es ya una realidad totalmente implementada. Tanto es así que Amazon, Google o Apple han desarrollado dispositivos de este tipo.

Internet y el ámbito laboral-educativo

Desde solicitar un crédito, consultar tus cuentas o realizar una transferencia bancaria, todo puedes realizarlo desde tu teléfono móvil. Y con las mismas garantías que si estuvieses en la oficina.



Internet también se ha perfilado como una gran plataforma en la que los servicios en la nube desarrollan su actividad. Algo que es una tendencia creciente y que podemos disfrutar en diferentes versiones. Al igual que las plataformas de contenidos están acabando con nuestra colección de películas y discos, los servicios de almacenamiento en la nube están haciendo lo propio con accesorios como los discos duros externos.



Tuvo que venir una pandemia para que reconocer la importancia del papel que supone Internet. Pudiendo teletrabajar, muchas compañías se seguían empeñando en la presencia física del trabajador, cuando se ha demostrado que, en muchos casos, esta no es necesaria. Las buena infraestructura de redes que utilizamos ha permitido que las videollamadas sean una constante. Hay que adaptarse a la realidad de tal manera que Internet sea un vehículo para nuestro beneficio, no un obstáculo a superar.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende



La sombra del coronavirus también planeó sobre el campo educativo, ya que hizo que muchas universidades, institutos y escuelas debieran ponerse a trabajar y seguir educando gracias a Internet. El contacto físico y el trato con semejantes es fundamental para el desarrollo integral de un alumno, pero en este caso, Internet logró salvar la educación de muchos.

Cuestiones de corazones enredados

Internet vino a revolucionar el mundo de la relaciones, lo que antiguamente se hacía mediante anuncios en prensa o llamadas a la radio, tiene su versión digital. No cabe duda de que se trata de una buena forma de ampliar nuestro círculo social, y buena prueba de ello son la cantidad de veces que han surgido y con las que podemos interactuar. Da igual que te encuentres en España y desees comunicarte con alguien de Alaska o de Noruega, la posibilidad ya la tienes. Y desde la comodidad de tu teléfono u ordenador.

Los retos que se deben asumir

Los retos a los que se enfrenta actualmente Internet es el de seguir expandiéndose y llegar en condiciones de igualdad a cualquier lugar del mundo. La brecha digital supone un auténtico problema en los países no desarrollados, que ven como sus posibilidades de desarrollo se encuentran con el problema de las redes precarias.