Costa Rica: Busca fortalecer participación de mujeres con emprendimientos en áreas STEM

Por E&N



CONSTELAR facilitará acompañamiento para el desarrollo de ideas de negocios y de prototipos, así como acceso a capital semilla. Proyecto cuenta con apoyo de la academia, la empresa privada, sector público y sociedad civil.



Las mujeres del país interesadas en generar ideas de negocio en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas cuentan con un nuevo programa que pretende apoyarlas en el desarrollo de su camino emprendedor. Se trata del programa llamado CONSTELAR, que busca promover, facilitar y fortalecer la participación de mujeres en emprendimiento en estas áreas en Costa Rica.



Esta iniciativa es desarrollada por la Fundación Costa Rica Estados Unidos para la Cooperación (CRUSA) y el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), en alianza con la incubadora Impact Hub San José y con el acompañamiento de Spyre Group, organización de Israel que cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector emprendimiento.



La iniciativa CONSTELAR está compuesta por 4 elementos principales e interconectados:



Clubes de la Academia: Una comunidad de mujeres en STEM a través de clubes en universidades del país

Programa de Incubación: Acompañamiento empresarial para el desarrollo de ideas de negocio a través de un programa educativo con sesiones grupales e individuales y acceso a mentores y asesores especializados, con la posibilidad de optar por capital semilla y acompañamiento para el desarrollo de su prototipo.

El Evento Nacional STEM será realizado en setiembre durante la celebración de los 200 años de independencia de Costa Rica

Plataforma de interacción, conexión y juego para la comunidad de mujeres en STEM de la iniciativa



“No nos podemos dar el lujo de quedarnos estancados en la ruta hacia el desarrollo y es hoy cuando debemos tener claro y operativizado el norte hacia una economía de conocimiento que utilice estas oportunidades para generar valor y ofrecer a la comunidad productos y servicios que mejoren su calidad de vida. Esto solo se puede lograr con inversión decidida en ciencia, tecnología e innovación”, indicó la señora Giselle Tamayo, presidente de CONICIT durante el evento de lanzamiento.



La Fundación CRUSA impulsa la transición de Costa Rica hacia una economía verde, inclusiva e innovadora y para lograr este objetivo considera esencial habilitar y promover la inserción de las mujeres en todos los espacios de la sociedad. En este contexto es que se generó la alianza entre CRUSA, CONICIT e Impact Hub San José para desarrollar el proyecto Constelar, como una forma de fomentar los emprendimientos femeninos en áreas STEM.



“Nos unimos con expertos internacionales y socios locales para diseñar un programa que permita dotar a las mujeres de herramientas profesionales y prácticas para insertarse con éxito en el ecosistema de emprendimiento e innovación nacional e internacional. Constelar está al servicio de las mujeres emprendedoras del país, por eso instamos a mujeres en todos los sectores a aplicar a este programa y conformar las primeras estrellas de esta constelación emprendedora”, manifestó Flora Montealegre, Delegada Ejecutiva de la Fundación CRUSA.



En el marco del lanzamiento de CONSTELAR se tuvo un conversatorio desde 5 perspectivas: Investigación Científica, Emprendimiento, Docencia, Institucionalidad y Sector Privado en STEM, a través de un panel compuesto por mujeres excepcionales: Eugenia Corrales, Daniela Arias, Kryscia Ramírez, Paola Bulgarelli y Gisela Sánchez respectivamente.



Durante el conversatorio se abordaron testimonios llenos de inspiración, fortaleza y realidad compartida. Kryscia Ramírez nos contó la siguiente historia: “Yo tengo una hija de 10 años, yo le leo estos libros de mujeres en ciencia y tecnología y me preguntó: “¿Mamá en donde está tu historia? Y yo le dije: “No mi amor, yo no soy tan importante para estar ahí” y me respondió: “Mamá para mí tu eres la más importante y eres mi ejemplo”.



El evento de lanzamiento abre la campaña y convocatoria para el Programa de Incubación. El período para recibir ideas y soluciones con base STEM inició el 12 de mayo y hay tiempo hasta el 4 de julio. Impact Hub San José estará generando espacios para ayudar a las mujeres interesadas a postular su idea o negocio en ese período. Por otro lado, a lo largo del año se estarán realizando actividades para promover y fortalecer las habilidades emprendedoras en diferentes universidades del país.







“¡Estamos listas! Y CONSTELAR vendrá a conectar y habilitar oportunidades para las mujeres costarricenses en STEM, en donde existe mucho potencial y es relevante actuar ahora para poder fortalecer el ecosistema para las generaciones futuras y actuales”, indicó Cristina Vindas, directora de Impact Hub.