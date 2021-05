Gobierno Biden flexibiliza condiciones para emprender en EE. UU.

Por Portafolio



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dio un giró a la política migratoria que su predecesor, Donald Trump, mantuvo durante su gobierno. Uno de esos cambios tiene que ver con la refrendación de la Orden Ejecutiva 14012 que flexibiliza los requisitos para que los emprendedores puedan obtener visas y establecer negocios en el país norteamericano. De esta manera, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración anunciaron que el Departamento de Seguridad Nacional retirará la reglamentación propuesta que proponía eliminar el programa de Emprendedores Internacionales.



“El programa seguirá siendo viable para que los emprendedores extranjeros creen y desarrollen negocios con alto potencial de crecimiento en los Estados Unidos. Asimismo, ayudará a fortalecer y hacer crecer la economía de nuestra nación a través de un mayor gasto de capital, innovación y creación de empleo”, indicó el gobierno de Estados Unidos.



Al respecto, Camilo Rincón, experto en asistencia legal internacional, en visas y procesos de inmigración a los Estados Unidos, explica que las visas de inversión tienen ciertos requisitos, pero con estos programas que acaban de salir estos se hacen mucho más flexibles y van a permitir que las personas que no cumplen los requerimientos obtener las visas.



“Antiguamente, se hacía uso de las visas E2 de inversionista o de las B5, que también eran de inversionista, pero había un vacío en la ley en el que la persona con una excelente idea de una empresa, con mucho futuro, pero que quizás no contaba con un capital y sí con las personas interesadas en invertir, no tenían opciones”, indicó.



Rincón además precisa que con el nuevo programa que habilita migración las personas que tienen participación de mínimo un 10% de una empresa, que es recientemente creada y ya cuenta con inversión superior a los 250.000 dólares, puede acceder a estas opciones.



En ese sentido, Tracy Renaud, directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, indicó que los inmigrantes en tienen una larga historia de espíritu empresarial, trabajo arduo, creatividad y contribución al país.



"El programa va de la mano con el espíritu de nuestra nación de dar la bienvenida al espíritu empresarial”, puntualizó.