Alta vacunación en países ricos disimula la crisis global

Por Bloomberg



Esa es la preocupación de Carl Bildt como nuevo enviado especial del esfuerzo respladado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el año pasado para enviar vacunas y otras armas contra el covid-19. La supresión del virus que avanza en India y más allá depende de persuadir a las naciones ricas para que compartan el exceso de dosis y ayuden a cerrar una brecha de financiamiento de US$19.000 millones, dijo Bildt en una entrevista.



Una revisión independiente de la respuesta internacional al covid-19 hizo eco de las preocupaciones de Bildt el miércoles, al pedir que los países del Grupo de los Siete comprometan el 60% del dinero necesario este año. El informe insta a las naciones de altos ingresos a proporcionar más de 2.000 millones de dosis a las regiones más pobres para mediados de 2022.



“El riesgo es que si las personas en el Reino Unido, la UE o Estados Unidos piensan que lo peor ya pasó, la atención se desviará”, dijo. “Lo peor no ha terminado”.



Bildt fue copresidente de las conversaciones de paz de Dayton en 1995 que pusieron fin a la guerra en Bosnia. Anteriormente dirigió a Suecia como primer ministro cuando el Gobierno negoció su entrada en la UE. Ahora se encuentra en medio de una campaña urgente para impulsar el apoyo al Acceso al acelerador de herramientas covid-19 de la OMS e instar a los líderes a contribuir más a la lucha global.



Para algunos países afortunados, el optimismo está en aumento. EE.UU. se está preparando para vacunar a estudiantes de secundaria y preparatoria, un grupo de riesgo relativamente bajo, antes del inicio de los campamentos de verano y el próximo año escolar. Las muertes por covid podrían caer hasta 1.500 por semana antes del 5 de junio, según un pronóstico de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés); la cifra semanal fue de más de 8.000 a mediados de marzo.



Inglaterra reportó cero muertes por covid en una actualización diaria a principios de esta semana, y el Gobierno del Reino Unido está avanzando para que las personas se puedan abrazar y reunirse en espacios interiores como bares y restaurantes. Funcionarios en Europa, incluido el ministro de salud de Alemania, también expresaron esperanza ante el número decreciente de casos.

Ineficiente

Pero a medida que India lidia con un aumento mortal entre su población de 1.400 millones de habitantes, aumenta también la preocupación por muchos otros lugares en todo el planeta. A pesar de los descensos en el mundo desarrollado, más de 600.000 casos nuevos de covid se informan a nivel mundial cada día, a medida que la persistente epidemia continúa en países como Colombia, Brasil y Malasia. Renunciar a las patentes sobre vacunas, una propuesta que apoya la Administración Biden, es prometedora, pero no abordará las necesidades inmediatas de suministro, dijo Ellen ‘t Hoen, directora de Medicines Law & Policy, un grupo de investigación con sede en los Países Bajos.



“Cualquier cosa que exista hoy realmente debería ir a lugares donde la crisis es más grave”, dijo. “Quizás vacunar a los adolescentes en California no debería ser la prioridad en este momento”.



El mecanismo global Covax, la iniciativa de vacunación que forma parte de ACT-Accelerator, ha enviado solo 60 millones de dosis, menos de una cuarta parte de la cantidad que ya se administra en EE.UU. En su informe sobre la respuesta a la pandemia, los expertos independientes recomendaron una revisión del Accelerator, citando deficiencias en el esfuerzo por garantizar el acceso global a vacunas, medicamentos y otros suministros.



Se necesita más coordinación internacional para corregir las ineficiencias y las desigualdades, según Robert Yates, director ejecutivo del centro de salud universal de Chatham House, un grupo de expertos con sede en Londres.



“Las vacunas deberían ir a los países y los grupos de edad más necesitados, pero eso no está sucediendo”, dijo Yates.



Autoridades globales de la salud enfatizan que todos son vulnerables si el virus sigue avanzando, lo que aumenta el riesgo de variantes preocupantes y prolonga la pandemia. La vacunación de los trabajadores de la salud en los países en desarrollo debería ser el objetivo, dijo Bildt, quien fue nombrado para el cargo a fines de marzo.



“Mientras esta sea una pandemia que se está extendiendo como un incendio forestal en partes del mundo, no estamos a salvo”, dijo Bildt.