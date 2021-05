Reserva de turnos por internet para vacunas anticovid pone de relieve brecha digital en India

Por AFP



Aterrorizada por la ola de infecciones que azota su país, la joven de 19 años, ansiosa por vacunarse, pasó varios días navegando en vano de un portal de vacunación al otro antes de conseguir una cita en la capital india. "Era realmente difícil [...] Muchos de mis amigos todavía no han conseguido plaza y siguen esperando", explica Ananya a la AFP, confiando haber vivido "una montaña rusa emocional".



Muchos estados de India también se enfrentan a la escasez de vacunas, lo que limita las oportunidades para los 600 millones de adultos de entre 18 y 44 años que ahora pueden vacunarse. India abrió su campaña de vacunación a todos los adultos desde el 1 de mayo, pero entre 18 y 44 años es obligatorio inscribirse en línea. Esto excluye a casi la mitad de la población india, sobre todo en las zonas pobres y rurales, sin teléfonos móviles ni internet.



Después de buscar durante días y días en los portales una cita en Ahmedabad, en el estado occidental de Gujarat (noroeste), Devang Bhatt finalmente encontró una en las afueras de la ciudad.



"Ha sido agotador, pero valió la pena", cuenta el joven de 28 años a la AFP.



Algunos especialistas en internet desarrollaron herramientas para ayudar a los candidatos a vacunarse a encontrar plazas tan pronto como estén disponibles.



Berty Thomas, de 35 años, quien vive en Chennai (antigua Madras), creó una herramienta de alerta a través de la mensajería Telegram y cuenta con más de 400.000 suscriptores. "Mi objetivo ahora es extender estas alertas a varias pequeñas ciudades y pueblos", comenta a la AFP.

Sin internet, no hay vacunación posible

Seema, una trabajadora doméstica en Lucknow, la capital del estado de Uttar Pradesh (norte), dice que la vacunación parece estar fuera de su alcance.



"No tengo acceso a internet (...) Algunos jóvenes de mi barrio tienen teléfonos móviles pero no saben cómo usarlos para eso", explica a la AFP esta mujer de unos 40 años.



El gobierno "debería pensar en la gente como nosotros. Cada día corro el riesgo de exponerme a la enfermedad porque trabajo en tres hogares. Desearía poder vacunarme", añade. Según los expertos, el gobierno debería permitir las visitas sin cita previa a los centros de vacunación, medida ya introducida para las personas mayores de 45 años.



Gautam Menon, profesor de Física y Biología de la universidad de Ashoka, destaca que las autoridades también deberían considerar la creación de clínicas móviles de vacunación en zonas remotas.



Para Mohendra Sharma, comerciante de leche de Delhi, que no tiene teléfono móvil, estos cambios no están a punto de ocurrir. "Tiene que haber un sistema de vacunación puerta a puerta. Los que no tienen un teléfono móvil, ¿qué van a hacer?", se pregunta este joven de 26 años. "Estoy preocupado por mi familia y por mí si no nos vacunamos", explica.