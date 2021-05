Bitcóin como cobertura contra inflación queda en duda tras IPC

Por Joe Weisenthal/ Bloomberg



No hay duda de que el bitcóin suele venderse como una cobertura contra la inflación. Gran parte de la historia se trata de que la Fed imprime todo este dinero y de que solo hay 21 millones de bitcóines, por lo que algo aumentará debido a la inflación. Lo hemos escuchado un millón de veces.



Bueno, hoy tuvimos una de las lecturas de inflación más altas en años. Según una medida, el índice de precios al consumidor registró el mayor aumento desde 2009. Entonces, ¿cómo le está yendo al bitcóin? No muy bien. Aquí tenemos el gráfico intradía, con el momento de la cifra del IPC marcado por la línea vertical





Ahora bien, se podría decir, bueno, claro, pero la alta inflación era algo que se sabía, de alguna manera estaba descontada. Y que la cifra que recibimos hoy ayuda a explicar las extraordinarias ganancias del último año. Pero eso es bastante débil. Está claro que la lectura del IPC, de hecho, sorprendió a otros activos. Los rendimientos a cinco años han subido sustancialmente en el día, lo que muestra que los operadores no anticipaban un aumento tan alto en la inflación.

Miren, para ser justos, este es solo un día y no se pueden sacar grandes conclusiones sobre el papel que desempeña un activo en las carteras globales a partir de cuatro horas de negociación. Sin embargo, tenemos algunas pistas más. Además de la venta del bitcóin, estamos viendo cómo las acciones tecnológicas se ven afectadas (caen 2%) y los verdaderos activos especulativos, como el fondo negociado en bolsa ARKK, han caído más de 3%. Así que, desde esta perspectiva, parece que el bitcóin se está comportando simplemente como un activo especulativo y de riesgo, lo que explica tanto su desempeño actual como el del último año. El oro también ha bajado en el día (hablando de activos vendidos erróneamente como cobertura contra la inflación).



Por supuesto, el oro, la tecnología altamente especulativa y el bitcóin tienen algo en común, y es que no generan flujo de caja aquí y ahora. Cuando el crecimiento económico es lento, eso no es realmente un gran problema, porque nadie gana mucho dinero en primer lugar. Pero cuando la economía está al rojo vivo y se puede ganar mucho dinero con la madera, la gasolina, las astillas o la mano de obra, ¿por qué invertir el dinero en activos orientados al futuro que no pagan nada hoy?

