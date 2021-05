Inestabilidad en los precios del comercio internacional de carne y granos impacta al mercado latino-americano

Por estrategiaynegocios.net



El economista avícola internacional, Dr. Paul Aho, disertó sobre América Latina y el mercado internacional de carne y granos, en un webinar promovido por Aviagen América Latina, realizado en Abril.



Además de las informaciones sobre el inestable mercado internacional, el economista destacó que, entre las grandes potencias, sólo China e India presentaron un aumento del PIB superior a 3% en el año pasado. Otra forma de destacar lo que aconteció con la economía global es abordar el crecimiento económico mundial, que en años anteriores a la pandemia variaba entre 2 y 3% hasta que, en el año pasado, alcanzó la marca de - 4%.



América Latina fue la región más afectada por el Covid-19, puesto que el año pasado hubo menos intercambio comercial, los precios de los commodities alcanzaron menores niveles y fueron registradas caídas en el turismo – resultado de las medidas de aislamiento practicadas en todo el mundo. Con este escenario, el crecimiento del PIB de la región, en 2020, bajó en casi 10% en comparación con 2019.



“Pero, por suerte, la situación está cambiando. En 2021, las proyecciones indican que tendremos más intercambios comerciales, los precios de los commodities se están acelerando, esta vez para arriba. Además de esto, ya podemos presenciar una lenta recuperación del turismo”, destacó Paul.



La situación de la industria del pollo en América Latina y en el mundo está mejorando, pero todavía enfrenta desafíos



El primer desafío son los nuevos brotes de Covid-19 que ahora están aconteciendo en algunos países, tendencia que persistirá a lo largo del año, también con el surgimiento de nuevas variantes más difíciles de eliminar. En paralelo habrá un escenário de alto precio de los granos, Influenza Aviar (IA) en Asia y en Europa, además de las exportaciones en baja para 2021.



“Aún, existen razones para mantener el optimismo, pues el control del Covid-19 presenta mejoría, hay más personas siendo vacunadas y la demanda por la proteína de pollo puede subir más rápido que la oferta”, explicó el economista.



Para Paul, todavía hay razones para pensar que existe una salida al otro lado del Covid-19. El pronóstico es que la producción mundial de pollos siga creciendo, moderadamente, hasta 2023. Ya el intercambio comercial de pollo presentará una menor demanda venida de China. En contrapartida, los países exportadores de petróleo, y que generalmente son importadores de carne de pollo, tendrán aumento en la demanda, una vez que el petróleo vuelva a ser valorado y aumente el poder de compra de estos países.



En 2020, el mercado estadounidense presentó una nueva demanda interna con estabilidad en las exportaciones y fuerte caída en el precio de la pierna y del muslo. Se espera que los precios de estas partes del pollo tengan un aumento significativo ahora en 2021.

Mercado de granos tiene altos precios

Hubo un aumento significativo en los precios de los granos entre Agosto de 2020 y Marzo de 2021. El maíz subió 60% en Chicago y la harina de soya 50% en Illinois. El maíz, por ejemplo, en Agosto/20 costaba poco más de US$ 3 dólares por bushel, alcanzando más de US$ 5 dólares en Enero/21 y, actualmente, está en casi US$ 6 dólares por bushel.

En el maíz este resultado ocurrió en virtud de una menor oferta del mercado, además de una cosecha que no fue tan buena como se esperaba. Hubo más exportación, sobre todo hacia China, y una mayor preocupación a lo largo del tiempo y posibles sequías. El futuro de la harina de soya por tonelada en Marzo/21 subió de menos de US$ 300 dólares a más de US$ 400 dólares en Enero y Febrero de 2021.



En China, las reservas de maíz están bajando y las importaciones subiendo. La importación de soya en un año agrícola normal era de aproximadamente 8 millones de toneladas, y en el año agrícola 2020/2021, alcanzará significativos 24 millones de toneladas. “Por muchos años, China, a pesar de que es un gran productor de maíz, no figuraba en el comercio mundial de maíz. Los chinos importaban y exportaban poco, no siendo un país destacado en este mercado. Pero eso cambió, pues con 24 millones de toneladas importadas a China se volvió un destino muy importante”, destacó el economista.



Estos números son resultado, principalmente, de la recuperación del plantel de cerdos - despues del brote de Peste Porcina Africana - y de la implementación de granjas más modernas. China tiene hoy 20% de la población del mundo y sólo 8% de tierra cultivable y, desde hace mucho tiempo, se destaca como un gran importador de soya, además de ser una economia en crecimiento.

“En corto plazo podemos prever, sin certeza, que el punto más alto del precio del maíz para 2020/2021 será en Junio y Julio, con valores en alza contínua y más volátil. Si no hay registro de sequía los precios pueden bajar significativamente en el Otoño del Hemisferio Norte”, arriesga el especialista.



Ya para la soya habrá una menor oferta a la esperada en los Estados Unidos, y una mayor exportación, sobre todo para China. Además de esto, se espera una diminución más dramática de reservas en comparación con las de maíz. “En conclusión, los precios de los granos posiblemente subirán una vez más en Junio y después bajarán – en un escenario en que no haya sequía. Es la situación de la industria avícola mundial y en América Latina probablemente mejorará en 2021”, estimó Paul Aho.