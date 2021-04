Día de la Tierra: Greta Thunberg acusa a líderes mundiales de 'ignorar' la crisis climática

Por AFP



"¿Cuánto tiempo creen que pueden seguir ignorando la crisis climática, el aspecto global de la equidad y las emisiones históricas sin tener que rendir cuentas?", dijo la sueca de 18 años al Comité de Reforma y Supervisión de la Cámara de Representantes en un enlace de video remoto.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende



"Ahora se salen con la suya, pero tarde o temprano la gente se dará cuenta de lo que han estado haciendo todo este tiempo", dijo Thunberg en el Capitolio, en paralelo a la cumbre que reúne a unos 40 mandatarios liderada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En un discurso acusatorio, Thunberg recordó a los funcionarios electos que el acuerdo de París sellado en 2015 planea mantener el calentamiento global por debajo de +2°C, si es posible +1,5°C, en comparación con la era preindustrial.



La activista climática joven más importante del mundo se había dirigido anteriormente a miembros del Congreso, en 2019. Pero los comentarios del jueves coincidieron con la Cumbre del Clima del Día de la Tierra de Biden, en la que se comprometió con nuevos objetivos agresivos para reducir las emisiones.



Mientras líderes como el presidente de China, Xi Jinping, Narendra Modi de India y Vladimir Putin de Rusia expresaron compromisos para reducir las emisiones, Thunberg dijo que la acción global aún estaba muy lejos de donde debería estar. "Es el año 2021. Es una vergüenza el hecho de que sigamos teniendo esta discusión y más aún de que todavía estemos subsidiando los combustibles fósiles usando el dinero de los contribuyentes de manera directa o indirecta", dijo.



"Es una prueba de que no hemos entendido en absoluto la emergencia climática".



También acusó directamente a la generación actual de políticos de "darse por vencidos sin siquiera intentarlo".



"Estoy aquí para decirles que, a diferencia de ustedes, mi generación no se rendirá sin luchar", les dijo a los legisladores.



Thunberg criticó los persistentes subsidios a los combustibles fósiles, que en Estados Unidos han perdurado por más de 100 años, a pesar de que Washington se comprometió en 2009 a ponerles fin.