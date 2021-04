Nuevas variantes de COVID-19 son más contagiosas y afectan más a los jóvenes

Por Bloomberg



El pediatra le dijo a Melissa Zajacz de Medina, Ohio, que su hijo de 13 años, Spencer, volvería a la escuela dos semanas después de que le diagnosticaran Covid-19. Luego vinieron más visitas al médico, fiebre de más de 40 grados y dos visitas a la sala de emergencias de la Clínica Cleveland.



Caso de Spencer, que involucra al B.1.1.7. variante, lo ha mantenido mayormente postrado en cama y sufriendo dolores de cabeza y tobillos hinchados desde el 17 de marzo. “No hay cura, por lo que ofrecen cuidados de apoyo”, dijo Melissa Zajacz. “No ha ido a la escuela en un mes. Es un niño sano, atlético y destrozado“.



A lo largo de las oleadas anteriores de COVID, los niños y los adultos jóvenes eludieron las consecuencias más graves de la pandemia, mostrando síntomas leves o ninguno. Ahora, las variantes de propagación más rápida están enviándolos más al hospital. Las muertes siguen siendo bajas, pero los médicos dicen que el virus ahora está enfermando más a los jóvenes, algunos de manera grave. Los cuentos de advertencia están comenzando a multiplicarse. Los estudiantes de la Universidad de Alabama están de luto por la muerte de la mascota no oficial del equipo de baloncesto, Luke Ratliff, un integrante del campus de 23 años. El estudiante conocido cariñosamente como Fluffopotamus murió a causa de las complicaciones de COVID-19 a principios de este mes cuando el equipo participaba en un torneo de la NCAA.



En Michigan, donde COVID-19 se está propagando a una de las tasas más rápidas del planeta, un promedio de casi 8.000 casos nuevos por día, los hospitales están atendiendo a muchos más jóvenes. El Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado informó el jueves 50 casos pediátricos en hospitales, la mayor cantidad desde el aumento posterior a las vacaciones a principios de enero.



“En todo el estado, las tasas de hospitalización son más altas”, dijo Rudolph Valentini, director médico del Children’s Hospital of Michigan en Detroit. “Vemos que más niños llegan a Urgencias en todo el estado. Algunos están en la UCI y otros requieren ventilación mecánica “.

Las nuevas variantes de COVID-19 son más contagiosas y afectan más a los jóvenes que el virus original que surgió hace más de un año, cuando las personas menores de 30 años a menudo no mostraban síntomas. “Estamos viendo pacientes de 20, 25, 35 que están bastante enfermos con Covid”, dijo Robert Riney, director de operaciones del Henry Ford Health System, en una sesión informativa el 8 de abril. “La buena noticia es que las tasas de mortalidad son más bajas, pero estos no son casos leves”.



La misma tendencia está apareciendo cuando los jóvenes, que a menudo aún no están vacunados, transmiten y contraen el virus a través de deportes escolares y reuniones sociales. La mayoría de los estados han centrado los esfuerzos de vacunación en los residentes mayores de 65 años porque son los más vulnerables.

‘Muy diferente’

Los sitios de vacunación masiva respaldados por el estado de Illinois están abriendo citas para estudiantes universitarios porque los jóvenes están impulsando su reciente aumento. El conteo de casos más alto del estado en abril ha sido entre 20 y tantos, después de que los casos en el grupo de edad de 18 a 24 años se duplicaron durante el último mes, según el Departamento de Salud Pública de Illinois.



En una conferencia de prensa la semana pasada, Allison Arwady, comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, dijo que la ciudad “está viendo más del aumento de hospitalizaciones entre personas menores de 50 años, muy diferente de lo que habíamos visto anteriormente”.

Aproximadamente el 62% de los residentes de Chicago de 65 años o más han recibido al menos una dosis y el 47% están completamente vacunados, lo que está ayudando a mejorar las tasas de hospitalización en ese grupo de edad. Cuando se incluye a todas las personas mayores de 18 años, aproximadamente el 46% de los residentes han recibido una primera dosis.



En Nueva Jersey, el 48% de las nuevas hospitalizaciones son pacientes de 60 años o menos, “un cambio con respecto a la experiencia anterior”, dijo la comisionada de Salud Judith Persichilli en una conferencia informativa reciente sobre el virus. Hace una semana, el 11% de las nuevas hospitalizaciones tenían entre 30 y 39 años, el 10% entre 40 y 49 y el 21% entre 50 y 59 años.

Hospitales llenos

El gobernador de Colorado, Jared Polis, dijo este mes que los casos entre los residentes mayores de 50 años se están estabilizando, lo que atribuyó a una fuerte participación en las vacunas. Dijo que el mayor aumento de casos se da entre los adultos menores de mediana edad.



“La gente está llenando hospitales en el grupo de edad de 18 a 50”, dijo. “Esta es una carrera contrarreloj”. Polis dijo que las nuevas variantes están aumentando la probabilidad de reacciones graves. La mayoría de las personas más jóvenes infectadas sobrevivirán, pero es más probable que terminen en el hospital, dijo, implorando a los residentes que continúen usando máscaras y practicando el distanciamiento social a medida que la campaña de vacunación se acerca a su objetivo.



“Tengamos cuidado en las últimas semanas”, dijo Polis. “Estamos casi de vuelta a la normalidad. Es casi de mediados a finales de mayo, donde todos los que quieran una vacuna pueden recibirla. No tengamos un contratiempo“.



El siguiente problema pueden ser los casos de síndrome inflamatorio multisistémico, en el que varios órganos se inflaman. MIS-C, como se le llama, aflige a algunos sobrevivientes de COVID con síntomas persistentes como frecuencia cardíaca alta, dolores corporales y fatiga.



Aunque el síndrome es raro (Michigan tiene alrededor de 100 casos), es probable que los hospitales vean más después del aumento impulsado por la variante, porque está detrás de COVID de dos a cinco semanas, dijo Valentini, del Children’s Hospital en Detroit.



Katie Krol de Shelby Township, Michigan, dijo que sus dos hijos han estado luchando con MIS-C. Su hija, Emma, ahora de 10, y su hijo de 14, Rhys, vieron que sus condiciones empeoraron aproximadamente dos meses después de contraer COVID inicialmente en marzo de 2020. Su frecuencia cardíaca a veces se dispara por encima de 140. Ambos a menudo están agotados y tienen problemas circulatorios. “Las manos y los pies de Rhys se volverán morados”, dijo Krol en una entrevista. “Puedes rastrear sus venas. Son más oscuros. Si Rhys está despierto por más de 15 minutos, dice que siente que se le hinchan los pies “.



Los médicos no han encontrado cura.



“No lo saben”, dijo Krol. “Dicen que en seis meses o en 12 meses estarán mejor. No hay respuesta para esto. Ojalá fuera algo donde hubiera una respuesta y pudiéramos simplemente recibir tratamiento “.



Valentini dijo que los funcionarios del hospital se sienten alentados por el hecho de que la vacuna de Pfizer está mostrando buenos resultados entre los niños de 12 a 15 años. Pero el fabricante de medicamentos está esperando que la Administración de Drogas y Alimentos apruebe su uso para ese grupo de edad. Moderna en febrero inició un estudio para pacientes de tan solo 12 años.



Hasta que los niños no puedan recibir la vacuna, serán susceptibles. “Corona está buscando un lugar para aterrizar”, dijo Valentini. “Los pacientes más vulnerables son los niños porque no han sido vacunados”.



Zajacz, la madre de Cleveland, dijo que un escáner médico reveló el jueves que el bazo de Spencer está agrandado, y ella planea tratar de que sea admitido en una clínica especial para pacientes con síntomas de Covid de larga data.



“No vemos una luz al final del túnel con esto”, dijo. “La respuesta que todos tienen es que tenemos que dejar que siga su curso”.