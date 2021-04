Opinión: La brecha digital de las mujeres y cómo la cerramos

Por Benigno López, Vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)



Cada día es más evidente que sin el talento y la mano de obra de las mujeres, no habrá una recuperación económica en América Latina y el Caribe.

Incluso antes de la pandemia, la región estaba pagando un precio altísimo por la baja participación laboral de la mujer. Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la producción económica de la región sería 22% mayor si desapareciera la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres. Esa producción equivaldría al PIB combinado de Argentina, Colombia y Perú.

Aunque esta brecha se había estado cerrando de manera paulatina, la pandemia provocó un terrible salto atrás, dejando a millones de mujeres sin empleo. Además, durante el último año los requerimientos del mercado laboral han evolucionado a un ritmo inédito. Las llamadas habilidades digitales, que ya eran muy demandadas en el 2019, hoy son esenciales para muchas ocupaciones. Incluso en carreras donde las mujeres siempre han sido más activas que los hombres, como la salud y la educación, las herramientas digitales han pasado a ser herramientas básicas.

¿Qué pasa si las mujeres no pueden obtener la formación o las destrezas que demanda el mercado durante y después del COVID-19?

La pandemia ha destapado inequidades preexistentes en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que afectan desproporcionadamente a las mujeres. Aunque la mayoría de las mujeres ya tienen acceso a internet y teléfonos móviles, no suelen usarlos para generar ingresos al mismo nivel que los hombres.



Claramente esto no es por falta de aptitud o ambición. Las mujeres hoy obtienen el 60% de los títulos de programas de educación terciaria y universitaria en la región, pero sólo representan el 30% de los egresados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La evidencia indica que esta desproporción se debe fundamentalmente a un conjunto de factores, entre ellos la falta de ejemplos visibles de mujeres en estos campos y los estereotipos sobre la supuesta debilidad de las mujeres en esas disciplinas.



La situación exige una estrategia que simultáneamente impulse el cambio cultural y multiplique la información sobre los trabajos del futuro y las opciones de capacitación en cada etapa de la vida de las mujeres. Afortunadamente, en la región tenemos experiencias en el diseño de sistemas de formación flexibles y efectivos. Pero necesitamos llevarlos a una escala mucho mayor, con la participación activa de gobiernos, empresas, escuelas y universidades.

Esto empieza en las aulas de las escuelas primarias y secundarias, donde deberíamos replicar el éxito de iniciativas como Chicas en Tecnología, que ofrece programas para desarrollar habilidades digitales para mujeres jóvenes en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.



También necesitamos apalancar estrategias público-privadas para desarrollar habilidades en sectores particulares. En Uruguay y Jamaica, los gobiernos y las empresas del sector de servicios globales están trabajando juntos para asegurar que esta industria cuente con el talento que necesita para seguir creciendo. En Barbados y Trinidad y Tobago, los fondos concursables de desarrollo de habilidades han aumentado la productividad laboral. Y Laboratoria, una iniciativa nacida en Perú, hoy ofrece bootcamps para mujeres que quieren aprender y trabajar en tecnología, en coordinación con empresas que desean contratarlas, en cinco países de la región.



Finalmente, estamos ante una nueva era de instrucción virtual. Durante la pandemia, países como Paraguay reformularon sus programas de capacitación laboral para migrar al entorno digital, asegurando que los buscadores de empleo pudieran seguir formándose durante el confinamiento. Igualmente, El Salvador impulsó un programa virtual para capacitar a jóvenes en las habilidades requeridas para trabajar en plataformas digitales de freelancing. Existen muchísimos otros ejemplos del enorme potencial que tiene el aprendizaje en línea para potenciar el desarrollo de habilidades de manera precisa y oportuna.



Estos esfuerzos, muchos de ellos parcialmente financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, muestran que América Latina y el Caribe tiene los elementos necesarios para cultivar el talento de las mujeres en toda su plenitud. Si concluimos esta tarea pendiente, lograremos acelerar la recuperación y aseguraremos que nuestras economías post-COVID-19 sean mucho más dinámicas y equitativas.