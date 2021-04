Guatemala: Giammattei impone estado de Prevención por el coronavirus

Por Prensa Libre

En un mensaje a la nación Giammattei enumeró las nuevas restricciones, apelando especialmente a que los jóvenes eviten exponerlos al contagio, ya que en los últimos tres días Guatemala sumó 5.813 casos confirmados, informó Prensa Libre.

Restricciones

- Se limita las reuniones públicas o privadas al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos.

- Autoridades podrán disolver reuniones o manifestaciones públicas que limiten la libre locomoción o que se efectúen sin las medidas sanitarias.

- Las fuerzas de seguridad y Ministerio de Salud podrán solicitar a quienes viajen por Guatemala la declaración y documentos de itinerario a seguir.

- El uso de la mascarilla será obligatorio en todo espacio o lugar público, establecimientos estatales o públicos, espacio o lugar privado abierto al público, lugares privados de servicios de acceso restringido y de cualquier clase de transporte o tránsito. El incumplimiento ameritará sanciones penales y administrativas. Quienes por alguna contraindicación certificada no la puedan usar en público quedan exentos, en cuyo caso la recomendación es no salir de casa.

- El consumo de bebidas alcohólicas queda restringido de 18 horas para las 6 horas del día siguiente.

- La venta de bebidas alcohólicas queda restringida de 20 horas para las 6 horas del día siguiente.

Aparte del Estado de Prevención, hay otras disposiciones sanitarias que emanan de un acuerdo del Ministerio de Salud referentes a:



Reducir el aforo al 25% en parques públicos, parques municipales, de recreación -playas, lagos, ríos, centros turísticos, parques acuáticos y parques temáticos a nivel nacional-. No se permitirá la permanencia en estos espacios después de las 19 horas.

Reducir al 25% el aforo en los mercados municipales, cantonales y satelitales. Uso de la mascarilla y el distanciamiento social es obligatorio. Estos mercados podrán abrir de 5 a 18 horas y deben definir horarios especiales para personas mayores de 60 años.

El servicio de comida y alimentos preparados en los mercados queda habilitado solo para llevar y las autoridades municipales serán las responsables de las sanciones.

Reducir al 25% por ciento el aforo en los centros comerciales, plazas comerciales y similares, y hasta las 20 horas. Deben disponer de horarios especiales para personas mayores de 60 años.

Continúan las restricciones en las áreas comunes como los juegos infantiles, food courts de centros comerciales y área de espectáculos. El servicio de comida y alimentos preparados podrá seguir, pero únicamente para llevar. Aquí se incluye a los supermercados y tiendas de conveniencia. Los administradores de dichos establecimientos serán responsables de velar porque se cumplan todas las medidas de bioseguridad como el distanciamiento físico y el uso obligatorio de la mascarilla.

Las tiendas de barrio deberán garantizar el distanciamiento entre trabajadores y clientes, además de velar por el cumplimiento del uso de la mascarilla.

Continúan las restricciones para los funerales y entierros masivos, sin importar la causa del fallecimiento.

Los centros de trabajo deberán garantizar el cumplimiento del aforo y demás medidas sanitarias de conformidad con el acuerdo gubernativo 79-2020 y lo establecido en los artículos 12 y 13 y sus incisos contenidos en el acuerdo ministerial 146-2020 de Salud. Se debe privilegiar el teletrabajo cuando la naturaleza del puesto lo permita.

El servicio domiciliar de entrega de alimentos y productos puede funcionar sin restricción de horario.

Reducir al 25% el aforo en bares y centros de diversión nocturna. Deberán funcionar hasta las 18 horas. Los administradores y gerentes serán los responsables de la aplicabilidad de las condiciones sanitarias en sus instalaciones especialmente lo relacionado al espacio de distanciamiento entre los colaboradores y clientes y entre clientes, evitar la concentración dentro de sus instalaciones y velar por el uso generalizado de la mascarilla.

La mascarilla es de uso obligatorio, salvo los niños menores de 2 años y las personas que por su condición médica cuenten con una contraindicación certificada por un profesional de salud.

Los establecimientos abiertos al público deberán colocar un rótulo visible en el que se indique el aforo permitido.

Los municipios deben informar sobre el estado de su localidad de acuerdo con el semáforo de alertas covid-19.

'Hemos tenido muchísimos fallecimientos de personas jóvenes'

La ministra de Salud, Amelia Flores, en declaraciones este viernes 16 de abril indicó que trabajan en la secuenciación en el Laboratorio Nacional de Salud y la única cepa nueva es de la que informaron hace una semana, que es la californiana.

Añadió que de acuerdo con el comportamiento de la epidemia podríamos suponer que está circulando otra cepa; sin embargo, no se ha confirmado. Resaltó que ahora hay muchos más jóvenes positivos a covid-19 y añadió que hay jóvenes con vulnerabilidades como diabetes, obesidad e hipertensos.



“Ahora no tiene que ver únicamente con adultos mayores, en esta última semana hemos tenido muchísimos fallecimientos de personas más jóvenes”, manifestó la funcionaria. Recordó que la nueva cepa origina más contagios y que se haya detectado en personas que estuvieron en el departamento de Guatemala y El Progreso, no significa que aquí esté, pues esta circula. Cuando le consultaron qué acciones se deben tomar si otra cepa llegara al país, Flores respondió “las mismas que estamos haciendo ahora”, evitar juntarnos tanto, respetar el aforo y no dejar de usar la mascarilla.



Dijo que muchos de los hospitales ya sobrepasan su capacidad y muestra de ello es que el jueves 15 de abril estuvieron “corriendo” por seis personas que necesitaban ingreso urgentemente. Añadió que la mayoría de los pacientes están ingresando graves y eso preocupa porque las emergencias de los hospitales están atendiendo personas heridas en accidentes de tránsito, baleados y heridos por arma cortante debido a las “parrandas o a otras actividades nocturnas”.

Dijo que esta situación perjudica el virus porque el personal médico que está atendiendo las emergencias es el mismo que está atiende a personas con covid-19. “No es que tengamos aumentar camas, aumentar ventiladores, tampoco podemos reproducir personal especializado”, manifestó. Anunció que las nuevas medidas se discutirán la tarde de este viernes 16 de abril en Gabinete y el presidente Alejandro Giammattei las dará a conocer. Agregó que aún no ha llegado el cronograma para la entrega de la vacuna de Sputnik V.