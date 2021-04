OPS advierte que la vacuna por sí sola no contrarrestará la Covid-19

La Estrella de Panamá / Agencias

"Para la mayoría de los países, las vacunas no van a detener esta ola de la pandemia. Sencillamente, no hay suficientes vacunas disponibles para proteger a todo el mundo en los países con mayor riesgo", afirmó Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Tras advertir que el suministro de vacunas contra la covid-19 en las Américas ha disminuido, Etienne instó a los países de la región a emplear una "estrategia integral" que incluya no solo la inmunización sino también medidas de salud pública para detener la propagación de la enfermedad.



La directora de la OPS consideró que "esto requerirá estrategias integrales tanto para acelerar el despliegue de las vacunas como para controlar la propagación del virus utilizando medidas de salud pública probadas", como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y la higiene de las manos.

Desde marzo, el Fondo Rotatorio de la OPS ha ayudado a suministrar casi 3 millones de dosis de vacunas a 28 países obtenidas a través de COVAX, negociando, comprando y organizando la logística para el envío de las vacunas. Hasta ahora en las Américas se han administrado más de 247 millones de vacunas covid-19, incluyendo las obtenidas por acuerdos bilaterales y donaciones.

Pero en las últimas semanas, dijo Etienne a través de nota de prensa, las limitaciones de los productores de vacunas para el Mecanismo COVAX han ralentizado las entregas, y no se espera que los suministros se normalicen hasta dentro de unas semanas. "Mientras tanto, no podemos confiar en las vacunas para controlar la transmisión", según la OPS los casos siguen aumentando en la región.

En la última semana, más de 1.3 millones de personas se infectaron con el virus y casi 36.000 personas murieron a causa de la enfermedad. "Desde que comenzó la pandemia, se han registrado 57 millones de casos en las Américas, con más de 1.3 millones de muertes", detalló.