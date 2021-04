Opinión: Para acelerar la recuperación es necesario apoyar a las mujeres emprendedoras

Por Reina Irene Mejía es Vicepresidenta Ejecutiva y Chief Operating Officer del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Existe un consenso creciente de que la recuperación económica tras la pandemia no será posible sin medidas específicas para fomentar la participación laboral de las mujeres.

Pero incluso, mientras ayudan a millones de mujeres que fueron despedidas o que necesitan nuevas habilidades para regresar al trabajo, los gobiernos no deben descuidar a un pequeño pero crítico subconjunto de mujeres trabajadoras. Me refiero a las mujeres emprendedoras. En América Latina y el Caribe, alrededor de 1,3 millones de pequeñas y medianas empresas (PYME) están dirigidas o son propiedad de una mujer, casi una de cada tres de todas las PYME.

Incluso antes de la pandemia, estas empresas enfrentaban barreras que limitaban su crecimiento. El obstáculo número uno es el acceso al crédito, una consecuencia de los prejuicios de género generalizados que limitan el uso de todo tipo de servicios financieros por parte de las mujeres. Los reguladores gubernamentales en Chile y Colombia, por ejemplo, han documentado cómo los bancos comerciales aprueban menos préstamos para mujeres (y por montos más pequeños), a pesar de que las mujeres muestran consistentemente mejores tasas de reembolso que los hombres.

Estos obstáculos son particularmente dañinos para las mujeres emprendedoras en el sector de la tecnología. Esta categoría había estado creciendo rápidamente en América Latina y el Caribe antes de 2020, aunque desde una base muy pequeña. BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicó el año pasado los resultados de una encuesta de 405 empresas emergentes lideradas por mujeres, en 25 países de América Latina y el Caribe, enfocadas en áreas como fintech, edu-tech y health-tech. Más del 80% había puesto en marcha su empresa durante los cinco años anteriores y casi el 70% ya había contratado entre 2 y 10 empleados.

Cuando se les pidió que clasificaran los mayores obstáculos para iniciar y hacer crecer sus negocios, casi dos tercios de los encuestados indicaron dificultades para obtener capital. Al igual que las emprendedoras de todo el mundo, las mujeres de la encuesta de BID Lab dependían en última instancia del financiamiento de fuentes del "círculo íntimo", como ahorros, familiares o amigos (44% del total) o de inversionistas ángeles, aceleradoras o incubadoras, incluidas las administradas por los gobiernos y fondos de capital riesgo (43%).

Pero si bien la oferta de capital de estas fuentes ha aumentado lentamente en los últimos años, sigue estando drásticamente por debajo de la demanda. Según un estudio global de la Corporación Financiera Internacional, en América Latina y el Caribe la brecha financiera para las PYME lideradas por mujeres es de al menos US$93.000 millones.

La buena noticia es que las mujeres empresarias, como sus contrapartes en todas partes, han superado estas dificultades con creatividad y determinación. Les apasiona hacer crecer su base de clientes y expandirse más allá de los mercados nacionales. Y como tales, representan el tipo de trabajo y el potencial de generación de ingresos que las economías de la región necesitan desesperadamente.



Alentar a más mujeres a seguir este camino requerirá un esfuerzo unificado de los sectores público y privado.

Los gobiernos pueden replicar o ampliar iniciativas como la línea de crédito dedicada creada por el Bancoldex de Colombia para mujeres emprendedoras, o este programa del banco nacional de desarrollo de México que ofrece préstamos de capital de trabajo a empresas propiedad de mujeres. Los gobiernos también deberían proporcionar financiación directamente a las asociaciones de empresarios y de capital de riesgo locales que estén dispuestas a dirigirse a las empresas emergentes de propiedad de mujeres.

Los centros nacionales de ciencia e innovación, que pueden fortalecer los vínculos entre empresarios y universidades, deberían adoptar objetivos específicos para fomentar las empresas dirigidas por mujeres. Con ese espíritu, Chile se ha asociado recientemente con el BID y Laboratoria para ofrecer capacitación continua en habilidades digitales a mujeres emprendedoras.

Los gobiernos también deberían ampliar los programas de educación y formación. A través del Programa WeForLAC, el BID está trabajando con Honduras para ofrecer capacitación a 3.500 empresas lideradas por mujeres y apoyar la transformación digital de 800 de ellas. Las autoridades hondureñas también están implementando políticas para garantizar entornos seguros y libres de violencia para empresas y mujeres emprendedoras.

La comunidad de capital de riesgo de la región también debe contribuir a este objetivo. Los fondos de capital de riesgo y las aceleradoras deberían involucrar a más mujeres en sus comités de inversión y paneles para concursos, mientras invierten en más empresas que ofrezcan pólizas progresivas de vida/trabajo, teletrabajo y cuidado infantil. Estos fondos también deberían respaldar redes de mentoras, patrocinadoras y entrenadoras que estén comprometidas con la expansión del número de mujeres emprendedoras.

Recientemente, BID Invest, el brazo privado del Grupo BID emitió el primer bono social de género, el cual marca un momento singular en nuestra historia por partida doble: es una emisión propia, que se suma a las que hemos hecho en el pasado con nuestros socios de instituciones financieras y es el primero emitido por un banco multilateral. Los fondos recaudados financiarán proyectos destinados a impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la región.

Si se mantienen y amplían este tipo de esfuerzos podrían conducir a un crecimiento exponencial del espíritu empresarial entre las mujeres, creando oportunidades y prosperidad para las comunidades de todo el hemisferio.