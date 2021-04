Sputnik V: cuál es su efectividad, cómo funciona y qué peculiaridades tiene la vacuna rusa

Por Prensa Libre



Aunque ha empleado vacunas de otros laboratorios, Guatemala optó por la rusa Sputnik V para la compra más fuerte que se conozca hasta ahora para combatir el coronavirus aquí. Inconforme con el mecanismo Covax y a la espera de conseguir otras marcas, la administración de Alejandro Giammattei ya pagó Q614.5 millones para abonar el 50% del gasto para 16 millones de vacunas.



Por lo visto, la Sputnik V será la que el sistema de salud aplicará a la mayoría de guatemaltecos, así que resulta conveniente repasar las características de esta vacuna que tiene sus raíces en el Instituto Gamaleya, fundado en 1891 y nacionalizado en 1919. Asimismo, forma parte de la herencia soviética y la tradición rusa por el impulso a las ciencias.

Cómo funciona

La clave de la Sputnik V está en un adenovirus -tipo de virus que suele producir infecciones leves como un resfriado-. Al introducirse en el organismo ese adenovirus modificado las células comienzan a producir proteína extra, específicamente la de tipo “S” del SARS-CoV-2, que ocasiona el covid-19, de acuerdo con Matilde Cañalles López y María Mercedes Jiménz Sarmiento, investigadoras científicas en un artículo publicado por The Conversation.



Una vez asimilado ese virus el cuerpo podrá reconocer el código genético del covid-19 y la amenaza que representa, pero a su vez aprenderá a combatirlo. Nuestro sistema inmune reconocerá esa proteína como algo extraño y la recordará. Eso obedece a que el organismo humano puede generar anticuerpos contra ese adenovirus, pero los científicos rusos encontraron una solución en usar dos tipos de adenovirus humanos, uno diferente para cada dosis -la primera se denomina Ad26 y la segunda Ad5- en un espacio de 21 días. Así, la eficacia resulta muy alta, aunque la aplicación de una misma dosis dos veces también genera protección, de acuerdo con la BBC. La vacuna puede almacenarse en refrigeradores de entre dos y ocho grados centígrados, con lo cual no requiere de una infraestructura especializada.



Las reacciones adversas han resultado leves, como cansancio, dolor en el brazo y fiebre. Los estudios también han determinado buen efecto en grupos de edad y redujo la gravedad del covid-19 desde la primera dosis.



Según el instituto Gamaleya, la Sputnik V tiene 91.4% de eficacia, pero según The New York Times no está claro por cuánto tiempo puede dar protección y el nivel de anticuerpos y linfocitos T citotóxicos que dispara la vacuna podrían disminuir con el paso de los meses, pero el organismo activaría “células de memoria”, de tipo B y T, que retendrían información sobre el coronavirus durante años.



Guatemala se unirá entonces al uso de la Sputnik V como Venezuela, Nicaragua, Brasil, Irán, Argentina, Túnez y Pakistán, entre otros. En Europa, la Agencia de Medicamentos visitará Moscú esta semana para revisar los ensayos clínicos con miras a autorizarla y que la comunidad europea la pueda emplear.