Guatemala: Turismo interno impulsó sector en Semana Santa

Por estrategiaynegocios.net

La cadena de valor del turismo movió Q1.426 millones (US$186 millones) invertidos en alimentos, transporte, hospedaje, ingresos a atractivos turísticos, entre otros. Los destinos más visitados fueron:





Mientras que los datos de turismo internacional reflejaron que 18,816 visitantes llegaron al país con fines turísticos dejando una derrama Q129 millones (US$16,8 millones), quienes tuvieron un gasto promedio diario de Q532.50 (US$69,53), este dato se calcula con una correlación compuesta de datos en las variables de ingreso de visitantes, por las distintas fronteras y aeropuertos, el país de residencia, así como el gasto y estadía promedio. Los visitantes internacionales llegaron de los siguientes destinos:







Los aspectos que incidieron en los números y en el comportamiento de los guatemaltecos y extranjeros para la Semana Mayor son los siguientes:



● Respeto a las recomendaciones y medidas de las autoridades de salud.



● Cierre y limitación de aforos en destinos turísticos en varias regiones.



● Recuperación de la confianza para realizar viajes a nivel nacional e internacional.



INGUAT continúa promoviendo en la cadena de valor turístico para que se acredite e implemente las 13 guías de buenas prácticas para prevenir el COVID-19 y otras infecciones desarrolladas por la institución a través del Sello Bioseguridad Turística y Safe Travels que aportan a los proveedores de servicios turísticos facilidades y experiencias seguras permitiendo así, restablecer la confianza de los viajeros.

Supervisión de servicios turísticos

Como parte de las principales acciones desarrolladas por el ente rector del turismo se encuentran las visitas de supervisión a servicios de turismo que permitieron un total de 1,333 verificaciones en establecimientos de hospedaje, con la finalidad de constatar que cumplieran con la normativa vigente. Como resultado de las inspecciones, se levantaron 211 actas administrativas principalmente por no cumplir con el registro de huéspedes y/o por el incremento no autorizado de tarifas.



La sanciones podrían ser hasta de mil quetzales de acuerdo a lo que indica la Ley Orgánica del INGUAT. Además estas visitas también incluyeron a diferentes rubros de empresas turísticas con el objetivo principal de brindar asesoramiento a 201 guías de turismo, 24 agencias de viajes y 87 transportes turísticos, servicios registrados en la Institución.



Asistencia y apoyo departamental



A través del Departamento de Asistencia al Turista con el apoyo interinstitucional de la División de Seguridad Turística de la Policía Nacional Civil se brindó acompañamiento y custodias a 44 grupos que solicitaron resguardo al desplazarse en las carreteras del país y que formaron parte de las caravanas seguras dentro de las cuales 18 fueron desde la frontera de El Salvador a la Ciudad de Guatemala.



Como parte del trabajo en equipo, el Departamento de Asistencia Turística y las Oficinas Regionales realizaron 868 monitoreo en rutas y sitios turísticos. Así mismo, como parte de las acciones de presencia institucional en los departamentos, a través de las Oficinas Regionales se hizo entrega de insumos de limpieza y bioseguridad a atractivos turísticos priorizados y abiertos a la atención de visitantes, sector turístico organizado y oficinas municipales de turismo, durante la temporada con el fin de contar con destinos seguros, limpios y confiables.



Además se verificó que los prestadores de servicios y atractivos turísticos contarán con facilidades mínimas de atención y aplicación de los protocolos de bioseguridad, socializando el sello de bioseguridad que otorga el INGUAT con quienes aún no cuentan con este distintivo, motivándolos a adherirse a la acreditación, y a destinos y municipalidades a formar parte del programa de embajadores, con el fin de continuar fortaleciendo la confianza y seguridad del viajero.







En los diferentes puestos y campamentos del SINAPRESE, se brindó información a 39,583 visitantes nacionales y extranjeros a través de 27 guías de turismo, quienes representaron a la institución en estos lugares y fueron contratados por el INGUAT para prestar sus servicios en dichos puntos. Se brindó un total de 211 asistencias por parte del Departamento de Asistencia al Turista y a través de la central de llamadas 1500 se atendió a un total 168 de personas.







El Director General del INGUAT, Mynor Cordón señaló “Es de mucha satisfacción ver que los guatemaltecos de forma responsable han aportado a la recuperación del turismo e incidiendo positivamente en la cadena de valor del turismo. El sector turístico había estado esperando esta recuperación y hemos visto que es posible aplicar las medidas de bioseguridad y tener un turismo responsable principalmente en áreas abiertas”. El INGUAT reafirma su postura y acciones de apoyo ante la reactivación de un turismo responsable, seguro y en concordancia con las disposiciones de las autoridades de salud.