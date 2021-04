NASA causa la furia de China por mención a Taiwán como país

Por Bloomberg



La NASA ha molestado a China al referirse a Taiwán como un país, la última de una serie de disputas en las que la nación asiática se ha metido por la expresión que considera políticamente delicada.



La agencia espacial estadounidense ha herido los sentimientos de los 1.400 millones de habitantes del país asiático con la referencia en su sitio web, dijo Zhu Fenglian, portavoz de la oficina de Beijing que maneja asuntos relacionados con la isla gobernada democráticamente.



La agencia espacial necesita “corregir su error lo antes posible”, dijo Zhu en una conferencia de prensa regular el miércoles en Beijing. Un comentario publicado por People.cn el lunes describió el incidente como “imperdonable”. El sitio web está dirigido por el People’s Daily, el portavoz del Partido Comunista. La NASA permite que los usuarios de la red se registren para enviar su nombre a Marte en un vuelo futuro. Taiwán aparece como una opción en un cuadro desplegable de “país”. No está claro cuánto tiempo lleva Taiwán como país en el sitio web, pero más de 18 millones de personas se han registrado.



Una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico a la NASA fuera del horario comercial habitual no fue respondida de inmediato. Las empresas extranjeras a menudo se meten en problemas con el gobierno chino por cuestiones políticas.



La semana pasada, los usuarios chinos de la red pidieron un boicot a Hennes & Mauritz AB por una declaración sin fecha en su sitio web que decía que no usaría algodón de la región de Xinjiang.



El minorista también fue criticado por la Liga de la Juventud Comunista y el Ejército Popular de Liberación. Los gobiernos occidentales, incluido Estados Unidos, acusan a China de enviar hasta un millón de musulmanes uigures a campos de trabajo en Xinjiang. Beijing niega las acusaciones, diciendo que está luchando contra el extremismo religioso y proporcionando empleos.



En 2018, las aerolíneas estadounidenses dejaron de referirse a Taiwán como un país después de la presión del gobierno chino. Marriott International tuvo su sitio web bloqueado brevemente en China el mismo año porque se refirió a Taiwán como un país en una encuesta de clientes.



El Partido Comunista de China ve a Taiwán como su territorio, que debe ser tomado por la fuerza si es necesario. El gobierno de Taipei rechaza la afirmación de Beijing e insiste en que Taiwán ya es una nación soberana de facto.