Costa Rica: Proyecto busca rehabilitar jóvenes que desean dejar las calles

Por E&N



A través de esta experiencia cuatro o cinco jóvenes conviven dentro de una misma casa, en un núcleo familiar y digno que les permite comprender los otros casos e intentar juntos, como una familia, redefinir sus proyectos de vida y enfrentar su entorno social.



El proyecto no recibe apoyo económico y se sostiene gracias a la caridad, razón por la cual es de suma importancia su ayuda para que estos jóvenes puedan tener los recursos necesarios para una convivencia digna durante este proceso.



“Las necesidades son todas las que tiene una familia, el alquiler y los servicios básicos hay que pagarlos todos los meses, la alimentación, tenemos necesidades materiales; pero también una necesidad de acompaño. Las personas pueden llegar y compartir con los muchachos una noche, incluso utilizar formas virtuales y compartir en burbuja”, comentó el encargado del proyecto, William Chacón.



Para que los jóvenes puedan sobrellevar la convivencia hay una serie de reglas no negociables que se tienen que seguir tales como: respeto, aseo y tareas de la casa compartidas.



“Antes de recibir a una persona se le hacen unas preguntas. Están enfocadas en lo que quieren con sus vidas. En la casa está prohibido consumir drogas, fumar o tomar. Al llegar se les deja claro que la estadía es de dos a tres meses. Más tiempo sería negarle la oportunidad a otros y la persona podría acostumbrarse. La idea no es esa”, destacó el encargado del proyecto,William Chacón.



Matías Family inició hace 11 años, cuando William Chacón empezó a hacer un voluntariado con las hermanas Misioneras de la Caridad, dirigiéndose todos los martes por la noche a repartir comida a gente que vive en las calles.



"Gracias a todo esto descubrí que hay personas que ya tienen la calle por dentro. No quieren salir de ahí por más ayuda que reciban, su capacidad para retornar es muy difícil. Hay otros que por situaciones particulares cayeron ahí, pero no llevan la calle dentro; estos más bien están desesperados por salir ya que lo ven como un infierno", comentó Chacón.



Si desea colaborar con este proyecto lo puede hacer a través de las siguientes cuentas:



➢ Cuenta IBAN: CR62015201001040241681



➢ Cuenta corriente: 001- 0402416-8



➢ Cédula: 1-1161-0309



➢ Teléfono: 8833-3302