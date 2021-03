Costa Rica: Lugares de hospedaje reportan 60% de ocupación previo a Semana Santa

Por estrategiaynegocios.net



El último reporte de la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) indica que los lugares de hospedaje reportan una ocupación mayor al 60% previo a la Semana Mayor. Es decir, muchos hogares aprovecharán este año para compensar lo sucedido en 2020, cuando el país prácticamente se confinó durante los días Santos.



Sin embargo, el especialista en salud financiera, Jorge Benavides, recuerda que las vacaciones no pueden ser sinónimo de deudas; "mucho menos en un momento donde muchos trabajadores del sector privado apenas se recuperan de la reducción de jornadas y suspensión de contratos que vivió una importante parte de la fuerza laboral en los últimos meses", dijo Benavides.



“La Semana Santa pasada teníamos mayores recursos, pero no podíamos movilizarnos. Este año, es posible que los ingresos de la mayoría de familias se hayan visto limitados por la crisis económica y pese a esto aprovecharán que esta Semana Mayor no tendrá restricciones para vacacionar. Hágalo, pero sea responsable con sus finanzas” manifestó Benavides.



Entre las recomendaciones que gira el especialista destacan que si usted mantiene un alto nivel de endeudamiento evite salir a comprometer sus recursos. Asimismo, limite la elaboración de comidas tradicionales en la época, las cuales pueden significar un alto costo de preparación.



Si usted puede vacacionar, hágalo para apoyar al turismo nacional, sin embargo, vele por sus gastos durante el periodo de descanso y no sobrepase el presupuesto destinado para este rubro. Asimismo, Benavides señala que el uso de tarjetas de crédito puede ser contraproducente. Sea responsable con el uso de este recurso.



Por último, si puede, ahorre. "Estamos en un momento donde existe mucha incertidumbre económica en el país y se podría estar a las puertas de una tercera ola de contagios de Covid-19". Si algo demostró este proceso y el comportamiento del virus es que debemos estar preparados financieramente por si llega el momento de confinarnos nuevamente