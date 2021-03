Panamá: 178.692 estudiantes del país reciben clases a través de la plataforma ‘Teams’

Por La Prensa (Panamá)



Así se desprende de un informe de la Dirección Nacional de Informática Educativa del Ministerio de Educación (Meduca), que muestra que en los primeros cinco días de clases hubo 165.159 estudiantes conectados en la plataforma, pero hasta el pasado 19 de marzo sumaban 178.692, lo que da cuenta de un incremento de 13.533 alumnos.



El informe del Meduca resalta que las provincias con más usuarios en la plataforma son Panamá, con 74.787; Panamá Oeste, con 37.840; Chiriquí, con 24.529 estudiantes enlazados; Veraguas, que tiene 14.346; y Coclé, que registró 10.225.



La cantidad de estudiantes conectados a la plataforma representa el 23% de los 750 mil estudiantes que integran el sector público.



Las autoridades sostienen que no solo brindan clases a través de esta plataforma, sino que también tienen a disposición las plataformas Ester, Office 365, TITAN, Mi Aulas, Edmodo, entre otras, que tienen como objetivo lograr que los estudiantes no queden rezagados.

Los datos del Meduca muestran que el año pasado 10.063 estudiantes no lograron vincularse al sistema educativo, debido a que no fueron localizados por los educadores. La cifra representa un estimado de 1.4% de la población estudiantil del país.



Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), publicado en agosto de 2020, plantea que el uso de soluciones de educación en línea solo es posible para quienes cuentan con conexión a internet y dispositivos de acceso.



En el país, un estudio del Centro de Investigación Educativa de Panamá precisa que 7 de cada 10 estudiantes de escuelas oficiales no dispone de un computador en su hogar, y 4 de cada 10 estudiantes del mismo sector escolar no poseen internet en su vivienda.



Estos datos se agravan cuando se trata de áreas rurales o de las comarcas indígenas.



Frente a este escenario, el Gobierno permite desde el pasado 15 de marzo que los estudiantes de escuelas oficiales y el personal docente de estas tengan acceso gratuito a las plataformas virtuales; ello, a través del Plan Educativo Solidario.