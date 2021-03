Europa reinicia uso de vacunas de AstraZeneca tras aval de Agencia de Medicamentos

Por Bloomberg



Los países europeos, incluidos Alemania y Francia, reiniciarán el uso de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca después de que el regulador de medicamentos de la Unión Europea la respaldara como segura y dijera que no está relacionada con un aumento en el riesgo de coágulos sanguíneos.



La nueva guía de la Agencia Europea de Medicamentos sigue a las suspensiones de los gobiernos que se sumaron a los obstáculos que enfrenta la campaña de vacunación de la UE. Italia, España, Bulgaria, Portugal y Eslovenia se encuentran entre los países que también reanudarán la dispensación de la dosis de Astra, aunque Suecia la mantiene en suspenso mientras continúa su propia revisión.

Los gobiernos están tratando desesperadamente de acelerar las vacunaciones a medida que las variantes del coronavirus se propagan y las autoridades se ven obligadas a reintroducir restricciones. Italia ya está nuevamente encerrada, y Francia anunció este jueves restricciones más estrictas en el área de París.



En su evaluación de este jueves, los funcionarios de la EMA fueron muy claros en que los beneficios de la vacuna para proteger contra el coronavirus superan claramente cualquier riesgo. Pero también advirtieron que no pueden descartar por completo un vínculo con algunos casos raros de coagulación sanguínea. La EMA recomienda que se agregue una advertencia para asegurarse de que el público esté mejor informado.



“Si fuera yo, me vacunarían mañana”, dijo Emer Cooke, director ejecutivo de la EMA. "Pero me gustaría saber que si algo me sucediera después de la vacunación, qué debería hacer al respecto, y eso es lo que estamos diciendo hoy".

En medio de la preocupación de que las suspensiones puedan generar dudas sobre las vacunas, el primer ministro francés, Jean Castex, dijo que recibirá su primer dosis de AstraZaneca el viernes para ayudar a restaurar la confianza del público.



Ann Taylor, directora médica de AstraZeneca, dio la bienvenida a la decisión de la EMA y dijo que la seguridad es "primordial". “La empresa cuenta con procesos sólidos para la recopilación, análisis y notificación de eventos adversos”, dijo.



La etiqueta de advertencia podría alimentar la incertidumbre que se ha arremolinado en torno a la vacuna de Astra desde la fase de prueba, cuando un error de dosificación y diferentes intervalos entre las dos inyecciones crearon confusión sobre su eficacia. Eso se vio agravado por la falta de datos sobre su efectividad en las personas mayores, lo que inicialmente llevó a muchos países europeos a limitar su uso a los más jóvenes, una posición que en su mayoría revirtieron antes de las suspensiones.



La EMA dijo que ha habido siete casos de coágulos de sangre en múltiples vasos y 18 casos de un tipo de coagulación de la vena cerebral que es difícil de tratar, de aproximadamente 20 millones de inoculaciones. Si bien las cifras son "raras", se realizarán estudios adicionales sobre estos riesgos.



Cuando se le preguntó si los gobiernos deberían reiniciar las vacunas con la inyección Astra, que requiere dos dosis, Cooke fue muy claro.



"Esta pandemia está costando vidas", dijo. “Tenemos vacunas que son seguras y efectivas, que pueden ayudar a prevenir la muerte y la hospitalización. Necesitamos usar esas vacunas".



Más temprano este jueves, el regulador de medicamentos del Reino Unido también dijo que los beneficios superan los riesgos y que las personas "aún deberían ir y recibir su vacuna COVID-19 cuando se les solicite".



La crisis por los efectos secundarios de las vacunas es solo una de las muchas que se están desarrollando en el esfuerzo por inocular a las poblaciones. La UE ya ha estado en una batalla de larga duración con AstraZeneca por los suministros y el ritmo de las entregas, y esta semana aumentó las tensiones con el Reino Unido al amenazar con restringir las exportaciones de vacunas a su antiguo miembro.



La UE ha administrado 12 dosis por cada 100 personas hasta ahora, menos de un tercio del Reino Unido, según el Coronavirus Vaccine Tracker de Bloomberg.



"La vacuna Astra es una de las cuatro aprobadas en la UE. El bloque espera 360 millones de entregas de todos los proveedores en el segundo trimestre, casi cuatro veces más que este trimestre.