Recuperación económica por Covid en LATAM y sus riesgos

Por CHRISTA BOLLMANN, E&N

Quienes han empezado a tomarle el pulso a Latinoamérica analizan las opciones para evitar una década perdida más, a partir de 2021. “La presión social sobre las democracias apenas empieza señaló Kevin Casas-Zamora, ex vicepresidente de Costa Rica y Secretario General de IDEA (Internacional International Institute for Democracy and Electoral Asistance) y pasará factura.

Recuperación económica dependerá de la gobernabilidad y la democracia

De la Recuperación dependerán, en buena parte, la gobernabilidad y la democracia. Será la crisis económica la que desencadene los problemas políticos”.

Democracias de América Latina penden del coronavirus

La desaceleración económica a partir de 2016, y el espacio fiscal para reactivar la economía son dos de las condiciones más limitantes, según Casas-Zamora, y a ello suma los estados de emergencia prolongados, que en muchos países involucra la “tentación de involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna con el fin de aplicar restricciones a la libertad de tránsito”.

La coyuntura pide “inyectar esperanza e identificar agendas de reformas que permitan mejorar la posición económica, social y democrática, durante y después de la pandemia”, dice Daniel Zovatto, director regional de IDEA para América Latina y el Caribe: “En Latinoamérica habrá más desempleo y los gobiernos estarán más endeudados. Una ciudadanía irritada, temerosa y fatigada reclamará en las calles y en las urnas medidas de protección frente a la pandemia. Esto, de cara a un gran ciclo de elecciones que comenzó en octubre de 2020 en Bolivia, y terminará en 2024”.

Procesos electorales en Latinoamérica

Solo en 2021 habrá 15 procesos electorales, cinco elecciones presidenciales y legislativas, en Ecuador, Perú, Chile, Nicaragua y Honduras, además de tres comicios legislativos en El Salvador, Argentina y México, elecciones para constituyentes en Chile y votaciones de cortes locales y regionales en seis países.

Será en las urnas en donde se refleje la aprobación o desaprobación hacia las medidas que cada gobierno tome para resolver esas demandas, en tanto gestionan la pandemia y la vacunación.

Según Zovatto, “los gobiernos deberán gestionar las campañas de vacunación, reactivar la economía de cada país, evitar una nueva ola de protestas, celebrar elecciones y proteger la democracia. Existe el riesgo de un uso clientelista de las ayudas sociales”, y a la hora de distribuir vacunas durante las campañas electorales.

“El riesgo mayor del ciclo electoral-advierte el experto- será que el malestar ciudadano y la falta de confianza en las élites y partidos tradicionales abra camino a mayor inestabilidad y facilite la llegada de nuevos líderes populistas que tengan la habilidad de interpretar sensibilidades o angustias para traducirlas en promesas electorales seductoras. La propuesta es unir esfuerzos para evitar que el populismo ponga en peligro la democracia”.

Por lo anterior, la propuesta de Casas-Zamora desde Centroamérica es, entre otras, “reformar los sistemas electorales, de salud y protección social.

Hacer los sistemas fiscales más progresivos y robustos. Además, cerrar las brechas educativas, acelerar la digitalización de las sociedades, con sentido democrático y universal, para potenciar las oportunidades y no ampliar las desigualdades. Que el bicentenario de vida independiente sea de esperanza y no de resignación, para que los próximos 200 años sean mejores.

Andrés Velazco estima que un esfuerzo contra cíclico monetario y fiscal extraordinario en el que todos los países de desarrollo intermedio han adoptado políticas expansivas, es buena noticia. La pregunta que él mismo se plantea es:

¿Cuál es el límite y su impacto en las economías?

La falta de espacio fiscal en algunos de los países latinoamericanos empieza a preocupar. Un ejemplo es Brasil, un país que se acerca a una deuda equivalente al 100% del PIB. En la región, El Salvador y Costa Rica viven azorados también por una elevada deuda.

La Recuperación económica será heterogénea en todo el mundo. Así como China mostró un crecimiento positivo a pesar de la crisis, Gran Bretaña o España mostraron caídas de más de 10 puntos porcentuales del PIB y la Recuperación será lenta.

Velazco advierte que “no basta con que esa fábrica o ese negocio pequeño que cerró vuelva a abrir. En la medida en que la crisis se prolongue sectores enteros tendrán que cambiar. Las falencias estructurales de las economías latinoamericanas, la alta deuda, la debilidad del mercado laboral, la informalidad y la insuficiente respuesta a la salud pública en varios de los países grandes de la región son críticas”.

Aun así, Velazco es optimista: “La Recuperación de China ha impulsado el precio de los recursos naturales, y en la medida que esto sea duradero, impulsará el crecimiento en la región. El mundo seguirá viviendo con tasas de interés muy bajas y para países endeudados como los latinoamericanos, que necesitan tener acceso a mercados de capitales, es otra buena noticia. Además, en Estados Unidos, un gobierno demócrata sugiere una continuación con el estímulo fiscal.

Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Wilson Center, propone que las regiones “tienen que ver cómo posicionarse frente a la competencia entre Estados Unidos y China. Para la administración Biden desmantelar la guerra comercial heredada no va a ser fácil. Los reclamos de los Estados Unidos contra China son importantes y tienen que ver con el robo de propiedad intelectual y con subsidios estatales que el gobierno chino da a sus empresas, violando las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”. Biden no necesariamente tiene interés en continuar la guerra comercial con China. El presidente estadounidense está poniendo énfasis en la Recuperación del sector manufacturero.

Este nearshoring significa convencer a empresas norteamericanas que tienen inversiones importantes en China de regresar a Estados Unidos, creando empleos y fortaleciendo la clase media.

Otra buena noticia, según Arnson, es que la “administración de Biden cree en el multilateralismo, la diplomacia y la necesidad de recuperar la democracia y proteger los derechos humanos no solo en Estados Unidos, sino en el mundo”.

Lo que pase en Estados Unidos también incidirá en la región, dice Zovatto: “La solución no es un retorno a la situación anterior a la pandemia sino convertir la crisis en un punto de inflexión. CEPAL propone un pacto social para enfrentar la pobreza, la desigualdad, el desempleo. Construir una sociedad más democrática, respetuosa de los derechos humanos, que reactive el crecimiento sobre la base de un nuevo modelo de desarrollo que diversifique la producción y la productividad, garantice el bienestar de los ciudadanos, combata el cambio climático y promueva la salud como un derecho y no una mercancía”.