Lo que deben saber los pacientes de cáncer sobre la vacuna contra el COVID-19

Hay muchas dudas en torno a las vacunas contra covid-19. Conocer quiénes sí pueden aplicárselas, si hay contraindicaciones, son solo algunas de las inquietudes.

Muchas personas con cáncer se preguntan si es seguro recibir una de las vacunas aprobadas contra el COVID-19. Después de todo, sabemos que tener una condición médica subyacente, como cáncer o una enfermedad cardíaca, pone a los pacientes en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por el virus.

Se espera que las personas con cáncer estén (de no estarlo ya) en uno de los primeros grupos prioritarios aptos para la vacuna, pero esto puede variar dependiendo del lugar donde vive y de la cantidad de suministro disponible.

El oncólogo Halle Moore analiza la seguridad de las vacunas y lo que los pacientes y sobrevivientes de cáncer deben saber.

¿Cómo funcionan las vacunas?

Actualmente, hay tres vacunas aprobadas contra el COVID-19 bajo autorización de uso de emergencia:

•Pfizer-BioNTech. Esta vacuna está autorizada para personas mayores de 16 años y se administra en dos dosis, con 21 días de diferencia.

•Moderna. Esta vacuna está autorizada para personas mayores de 18 años y se administra en dos dosis, con 28 días de diferencia.

•Johnson & Johnson. Esta vacuna está autorizada para personas mayores de 18 años y se administra en una sola dosis.

Tanto la vacuna Pfizer como Moderna utilizan ARN mensajeros (ARNm), que es una molécula que contiene instrucciones para hacer la infame "proteína de espiga del coronavirus." Una vez que se recibe la vacuna, las células del cuerpo reciben instrucciones para hacer copias de la proteína de la espiga falsa. Esta reacción desencadena una respuesta del sistema inmunitario que actúa como simulacro de incendios. Entonces, si usted está expuesto al coronavirus real en el futuro, sus células ya están bien equipadas y entrenadas para combatirlo.

Debido a que las vacunas de ARNm no contienen una versión viva o debilitada del virus, no hay riesgo de contraer el virus a partir de estas vacunas. Las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna no son intercambiables, por lo que debe recibir dos dosis del mismo tipo.

La vacuna Johnson & Johnson funciona de manera diferente al entregar un trozo de ADN de la proteína COVID-19 en su cuerpo a través de un adenovirus (el tipo de virus que típicamente causa resfriados). Este adenovirus modificado lleva el segmento de ADN pero no se va a replicar dentro del cuerpo ni a causar enfermedad. El ADN entonces hace que las células hagan versiones inofensivas de la proteína de la espiga, lo que lleva al cuerpo a crear una respuesta inmune a ella.

Hable con su proveedor de atención médica antes de vacunarse.

Si tiene cáncer o está recibiendo tratamiento para el cáncer, es importante hablar con su médico de cabecera antes de recibir su primera dosis de cualquiera de las vacunas. Su tipo de cáncer y su tipo de tratamiento serán un factor a considerar. Su proveedor de atención médica podrá discutir los riesgos, los beneficios, el cronograma y lo que debe saber antes de recibir su primera dosis de la vacuna.

Efectos secundarios de la vacuna

Los efectos secundarios comunes después de la vacunación son dolor en el brazo, fatiga y dolores musculares. También se pueden presentar fiebre y escalofríos, especialmente después de la segunda dosis.

Después de la vacunación, algunas personas pueden desarrollar ganglios linfáticos agrandados. Estos más a menudo ocurren en la axila o en el cuello en el lado de la vacuna. Dado que el cáncer también puede causar agrandamiento de los ganglios linfáticos, es importante que los pacientes de cáncer se den cuenta de que esto es un posible efecto secundario y generalmente no es una señal de que su cáncer está creciendo (aunque sabemos que puede ser aterrador).

Los ganglios linfáticos agrandados pueden sentirse suaves al tacto y deben desaparecer por sí solos, pero a veces pueden durar varias semanas. Debe comunicarse con su proveedor de atención médica si los ganglios linfáticos agrandados no comienzan a mejorar dentro de las tres a cuatro semanas después de su segunda dosis.

Sincronización de la vacuna y el tratamiento del cáncer

Si se dispone de una vacuna, puede ser apropiado retrasar el inicio de algunos tratamientos no urgentes del cáncer hasta que se haya completado la vacunación. Sin embargo, la mayoría de los tratamientos contra el cáncer no deben retrasarse para las vacunas. Su proveedor de atención médica puede aconsejarle sobre el momento de la vacunación con respecto a su tratamiento del cáncer. Dependiendo de los tipos de tratamiento del cáncer que usted haya tenido o esté recibiendo, puede haber otras consideraciones especiales.

Moore analiza qué considerar para muchos tipos de tratamiento del cáncer con respecto a la vacuna, aunque se aconseja hablar siempre con su propio equipo de oncología primero y ante todo:

•Para los pacientes que reciben quimioterapia u otros tratamientos inmunosupresores: En general, se recomienda recibir cualquiera de las vacunas durante la quimioterapia. Pero debido a que las vacunas pueden causar fiebre dentro de las primeras 24 a 48 horas, es preferible recibir las vacunas en un momento en que no se espera que sus recuentos de glóbulos blancos sean bajos. Esto se debe a que si se presenta fiebre cuando sus recuentos sanguíneos son bajos, puede requerir hospitalización. En algunas circunstancias, puede ser apropiado retrasar la vacunación hasta después de completar tratamientos de quimioterapia muy intensivos, como los que se administran como terapia de inducción para la leucemia aguda.

•Para los pacientes que reciben inmunoterapia: Para la mayoría de los pacientes que reciben inmunoterapia para el cáncer, está bien proceder con la vacunación y no es necesario interrumpir la inmunoterapia.

•Para los pacientes que reciben medicamentos esteroides: Los corticosteroides pueden reducir la respuesta a la vacuna COVID-19. Si necesita corticosteroides como parte de su tratamiento para el cáncer, debe discutir el momento de la vacunación con su proveedor de atención médica.

•Para los pacientes que reciben rituximab, blinatumomab, globulina antitimocítica, alemtuzumab y otras terapias que agotan los linfocitos: Estos tratamientos pueden afectar a los linfocitos, que son una parte importante de la respuesta inmune a las vacunas COVID-19. La vacunación puede ser más eficaz si se retrasa por lo menos tres meses después de completar estas terapias. Sin embargo, si las tasas de COVID-19 son altas en su comunidad, debe considerarse el beneficio de la protección parcial contra la vacunación durante o poco después del tratamiento.

•Para los pacientes que reciben tratamientos hormonales: No se espera que los tratamientos endocrinos u hormonales para el cáncer, incluidos el tamoxifeno, los inhibidores de la aromatasa, los análogos de la LHRH y los antiandrógenos alteren la seguridad o eficacia de las vacunas.

•Para los pacientes que reciben IVIG: Para la mayoría de los pacientes que reciben IVIG, está bien proceder con la vacunación y la terapia de IVIG no necesita ser interrumpida.

•Para los pacientes que reciben radioterapia: Para la mayoría de los pacientes que reciben radioterapia, se recomienda proceder con la vacunación y no es necesario interrumpir el tratamiento de radiación.

•Para los pacientes que reciben cirugía: Para la mayoría de los pacientes que reciben cirugía relacionada con el cáncer, se recomienda proceder con la vacunación. Dado que la fiebre puede ocurrir en las primeras 24 a 48 horas después de la vacunación, es mejor evitar programar su vacunación dentro de unos días de la cirugía planificada, ya que la fiebre puede resultar en la cancelación de la cirugía. Para las personas que se someten a una esplenectomía, debe recibir la primera dosis de la vacuna al menos dos semanas o más antes de la cirugía, si es posible.

•Para las pacientes que se han sometido a cirugía de ganglios linfáticos axilares: Los pacientes que se han sometido a cirugía para extirpar ganglios linfáticos en el área de las axilas, incluidas muchas pacientes con cáncer de mama, pueden desear recibir su vacuna en el brazo opuesto a la cirugía de cáncer. Es posible que el agrandamiento de los ganglios linfáticos resultante de la vacunación COVID-19 podría exacerbar el linfedema (hinchazón del brazo). Algunos individuos pueden haber tenido cirugía de los ganglios linfáticos axilares en ambos lados; en esos casos, es posible que desee discutir con su proveedor de atención médica qué lado podría ser de menor riesgo en caso de agrandamiento de los ganglios linfáticos se producen.

•Para los pacientes que se han sometido a un trasplante de células madre o terapia celular CART: Los pacientes que se encuentran dentro de los tres meses de un trasplante autólogo de células madre y aquellos que han tenido trasplante alogénico de células madre o terapia celular CART deben discutir con su proveedor de atención médica el momento de la vacunación. Además, aquellos con enfermedad aguda grave de injerto contra huésped y aquellos con recuento bajo de células B deben discutir con su proveedor si la vacunación debe retrasarse.

•Para pacientes sometidos a fotoféresis o plasmaféresis extracorpórea: Existe la posibilidad de que estos tratamientos interfieran con una respuesta a las vacunas COVID-19.De ser posible, se recomienda programar la fotoféresis y plasmaféresis extracorpóreas al menos dos semanas después de la vacunación COVID-19.

•Para los pacientes que han tenido reacciones alérgicas graves a la quimioterapia o tratamientos con anticuerpos monoclonales: Los ingredientes de la vacuna polietilenglicol y polisorbato se pueden encontrar en una variedad de fármacos quimioterapéuticos y anticuerpos monoclonales. Si experimentó anafilaxia u otras reacciones alérgicas graves a terapias para el cáncer, se recomienda consultar con un alergista antes de recibir la vacuna.

•Para pacientes con antecedentes de otras reacciones alérgicas graves: Los pacientes con reacciones alérgicas inmediatas a la primera dosis de una vacuna ARNm contra el COVID-19 no deben recibir la segunda inyección a menos que sea evaluada por un alergista y aprobada.

•Para los pacientes que ya han tenido COVID-19: En general, se recomienda que usted reciba la vacuna COVID-19 incluso si ya estaba infectado con el virus, aunque puede optar por esperar de tres a seis meses después de su enfermedad.