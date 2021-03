Aeropuertos invierten en tecnología para impulsar la recuperación de la industria aérea

Por estrategiaynegocios.net



ACI World ha colaborado con SITA durante los últimos 17 años en la Encuesta Anual sobre Tendencias de IT en Aeropuertos, el estudio más extenso sobre las tendencias de IT dentro de la industria aeroportuaria mundial, que alimenta la publicación Air Transport IT Insights de SITA. El informe de este año ha revelado que los aeropuertos han sido ágiles a la hora de adaptarse a los cambiantes requisitos de salud y seguridad, centrándose en soluciones automatizadas y sin contacto tanto para los pasajeros como para el personal.



"Los aeropuertos ya han hecho mucho para mejorar la experiencia del cliente, y nuestra industria no puede permitirse perder terreno en este progreso, a pesar del difícil entorno en el que nos encontramos", dijo el Director General de ACI World, Luis Felipe de Oliveira.



"Estos resultados son alentadores. No cabe duda de que la salud y el bienestar de los clientes, así como su experiencia, siguen siendo la principal prioridad de los aeropuertos. No se trata sólo de una inversión para satisfacer la demanda de la pandemia, sino de una tendencia a más largo plazo y de una sólida inversión en el futuro."