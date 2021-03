España lanza plan de ayudas por 11.000 millones de euros para las empresas golpeadas por la pandemia

Por AFP



El gobierno de izquierda en España anunció este viernes un paquete de ayudas por 11,000 millones de euros (unos US$13.380 millones) para ayudar a las empresas más afectadas por la pandemia del Covid-19.



Este plan, destinado a evitar las quiebras de empresas que podrían lastrar la recuperación económica del país, incluye 7,000 millones de euros (unos US$8.340 millones) en ayudas directas, detalló la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.



"Es necesario que nos adelantemos previniendo estos posibles problemas de solvencia" de las empresas, reduciendo "el sobrendeudamiento de empresas que sean perfectamente viables y se lastre la recuperación" de la economía, dijo Calviño en rueda de prensa tras un consejo de ministros extraordinario.

Además de las ayudas no reembolsables, el plan incluye 3.000 millones de euros (US$3.575 millones) destinados a la reestructuración de las deudas de las empresas y otros 1,000 millones de euros (US$1.192 millones) para recapitalizar empresas de tamaño mediano.



Este paquete, destinados a pymes y trabajadores autónomos, lo había anunciado el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, a fines de febrero, pero sin detalles de cómo serían la ayudas.



El plan responde principalmente a las demandas de los profesionales de los sectores del turismo y la hostelería, quienes habían visto sus ingresos caer en algunos casos a cero en 2020 y reclamaban desde hacía meses ayudas financieras directas para permitirles hacer frente a gastos fijos, como el alquiler, la luz, etc.



Hasta ahora, el gobierno se había rehusado a dar ayudas no reembolsables, priorizando ayudas indirectas en forma de créditos avalados por el Estado, para la que se desbloquearon 116,000 millones de euros (US$141.000 millones) desde el inicio de la pandemia.



Además, el Estado ha desembolsado 40,000 millones de euros (US$49.000 millones) para financiar los salarios de los trabajadores en desempleo parcial o las ayudas a trabajadores autónomos.

España, uno de los países europeos más golpeados por el Covid-19, sufrió una caída del 11% de su PIB en 2020, uno de los peores resultados en la zona euro. El país posee una economía muy dependiente del turismo, sector particularmente afectado por la pandemia, que provocó confinamientos de población y cierres de fronteras.