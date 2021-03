SICA solicita mayor acceso a vacunas Covid-19 para Centroamérica y República Dominicana

Por REDACCIÓN, E&N

Los Ministerios de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) destacaron ante la Directora General de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, que más allá del 20% de vacunas que se pueden asegurar con el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la Covid-19 (COVAX-Facility), es necesario contar con un mecanismo regional que asegure la transparencia, un acceso universal equitativo, eficiente, oportuno y ágil para todos los países.

Vacuna contra Covid-19; deber considerarse un bien común

El diálogo se desarrolló en el marco de una Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, en la cual las representaciones de los países miembros manifestaron que la vacuna contra la Covid-19 deber ser considerada un bien común para la población mundial, afín de asegurar la equidad en el acceso a las vacunas en la región.

Este diálogo se realizó en seguimiento a la 82° Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA sostenida el pasado 24 de febrero, donde se emitió un comunicado conjunto haciendo un llamado a “Mayor Solidaridad Global para el Acceso Equitativo y Rápido a la Vacuna Covid-19 para Centroamérica y República Dominicana”.

En el comunicado conjunto, subrayaron que los insumos son todavía escasos, así como el acondicionamiento, distribución masiva y efectiva de la vacuna, la cual “debe convertirse en un bien universal”, afirmaron.

Plan de Contingencia Regional frente al Coronavirus

Desde el primer caso de Covid-19 en la región, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA impulsaron acciones para contener la propagación del virus, diseñando y poniendo en ejecución el Plan de Contingencia Regional frente al Coronavirus por más de US$1,900 millones, en acciones complementarias a los esfuerzos nacionales.

Centroamérica y República Dominicana forman parte del Mecanismo COVAX y han realizado gestiones directas para la adquisición de mayores dosis.

No obstante, las vacunas no han llegado en el tiempo o la cantidad prevista, lo cual ha provocado que la disponibilidad de las vacunas no cubra a toda la población y los más vulnerables se vean en mayor riesgo.

En la región de las Américas, se cuenta con un mecanismo de larga data como el Fondo Rotatorio de la OPS que por más de 40 años ha brindado acceso a vacunas seguras, de calidad y a precios asequibles para los Estados miembros.

En este sentido, el Representante de la Presidencia Pro Tempore del SICA (PPT), Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Rodolfo Solano, aseguró que la COVID-19 ha permitido un trabajo conjunto para aplicar medidas de respuesta a las poblaciones y en particular a las más vulnerables “convocamos el liderazgo del SICA, el interés de los países miembros para que todos pudiéramos abordar esta preocupación y pasar a la solución.

Solo a través de una respuesta, multilateral, coordinada y conjunta podemos salir adelante. Porque nadie estará seguro, hasta que todos estemos seguros”, dijo.

Región necesita apoyo equitativo y oportuno

Por su parte, el Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo, expresó ante la Directora General de la OPS, Carissa Etienne, que la región necesita apoyo equitativo y oportuno para que Centroamérica y República Dominicana tengan acceso eficiente y ágil a la vacuna contra la COVID-19 e hizo un claro llamado a una mayor solidaridad global. “Ningún país estará a salvo hasta que todos lo estemos”.

“Fortalecer los mecanismos subregionales debe ser un compromiso también de las instancias multilaterales. Pero yendo más allá, en materia de cooperación, podamos valorar las capacidades de los países de América Latina y de Centroamérica para la producción de la vacuna y así podamos garantizar que el 70 % de la población sea vacunada”, indicó el Secretario General Cerezo.

El Secretario Cerezo expuso que la Negociación Conjunta en el marco del SICA con el apoyo técnico del Consejo de Ministros de Salud, desde 2009 a la fecha, ha reportado más de US$95 millones en ahorro a los países miembros, con un retorno de US$230 por cada dólar invertido.

Al respecto, la Directora General de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne indicó que la OPS está comprometida y promoviendo los principios del Fondo Rotatorio, puesto que es el mejor ejemplo de acción solidaria para el acceso a las vacunas seguras, de calidad y a precios asequibles.

También señaló “en un par de meses habrá más vacunas calificadas contra la COVID-19, de calidad y a precios asequibles para la región. Esto es además del 20 % que COVAX está ofreciendo”, acotó la Directora General de la OPS.

En la Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA participaron además, el Ministro de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, Orlando Solórzano; la Viceministra de Relaciones Exteriores, Patricia Comandari; el Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez; la Viceministra Encargada de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Ana Luisa Castro; el Viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Hugo Rivera; la Directora General del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior e Inmigración de Belize, Amalia Mai; el Director de Integración Regional de Honduras, Mario Salinas; y por parte de la Secretaría General del SICA, la Jefa de Gabinete, Olinda Salguero.