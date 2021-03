China impulsa energía nuclear para reducir emisiones de carbono

Por Bloomberg



El país promoverá la construcción de centrales nucleares costeras y apunta a tener una capacidad de generación de 70 gigavatios para 2025, desde cerca de 50 gigavatios a fines del año pasado, según el último plan quinquenal presentado el viernes en la Asamblea Popular Nacional (APN) anual de China. Esto equivaldría a unos 20 nuevos reactores.



Si bien la meta se ajusta a los objetivos existentes de la nación, el hecho de que el futuro del sector nuclear se exponga en detalle, a diferencia de algunas de las alternativas, como la solar y la eólica, muestra la importancia que el liderazgo de China atribuye al combustible.

También refleja el nuevo impulso detrás del sector tras una congelación de tres años en las aprobaciones de plantas que terminó en 2019.



El plan presenta “un objetivo sorprendentemente ambicioso dado que actualmente hay mucha menos capacidad en construcción de la que se necesita”, dijo Lauri Myllyvirta, analista principal del Centro de investigación sobre energía y aire limpio. “Puede interpretarse como una señal de alto nivel para acelerar el inicio de nuevos proyectos”.

Bajo el objetivo de China de elevar la proporción de fuentes de energía no fósiles a 20% para 2025, el país “acelerará el impulso hacia la construcción de plantas nucleares costeras de tercera generación” y promoverá tecnologías que incluyen reactores modulares de pequeña escala y reactores nucleares flotantes en alta mar, según el plan quinquenal. Un informe separado a la APN, entregado pocos días antes del décimo aniversario del desastre de Fukushima en Japón, indica que China tomaría medidas activas y ordenadas para desarrollar energía nuclear y garantizar su uso seguro.



Los planes del país no concuerdan con gran parte del resto del mundo, ya que los formuladores de políticas continúan mostrando cautela tras Fukushima, según MV Ramana, profesor de la Escuela de Políticas Públicas y Asuntos Globales de University of British Columbia. “China es definitivamente una excepción a la tendencia en todo el mundo, donde los problemas de la energía nuclear han generado una desaceleración justificada en las inversiones”, dijo. “No son solo preocupaciones ambientales, sino también económicas”, dijo Ramana. “La energía nuclear es una fuente muy costosa de electricidad y la construcción de reactores implica largos períodos de tiempo. Me sorprende que las autoridades chinas insistan en aumentar la inversión en esta fuente de energía”.

Investigadores gubernamentales en China han dicho anteriormente que la capacidad nuclear podría aumentar a más de 130 gigavatios para 2030. Se espera que el país supere a Francia y luego a Estados Unidos para convertirse en el mayor generador nuclear del mundo en esta década.